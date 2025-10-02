El Concello ampliará la escuela unitaria de Lesón para crear un espacio de ocio vecinal

Escuela unitaria de Santa Cruz de Leson - Cedida

El Concello de A Pobra saca a licitación las obras para ampliar el edificio situado en el lugar de A Granxa, para poder utilizarlo como punto de encuentro, ocio y convivencia vecinal. El proyecto está impulsado por la Concejalía de Participación Vecinal y tiene un valor estimado del contrato es de 103.346,81 euros.

El edificio actual tiene una antigüedad de 50 años y fue construido como una escuela unitaria, uso que aún conserva a día de hoy. Dispone de una superficie de 2.162 metros cuadrados distribuidos en dos plantas.

Actualmente, una de las aulas del centro educativo está siendo utilizada por una entidad cultural. Sin embargo, el proyecto busca precisamente garantizar la convivencia de ambos usos (el educativo y el social) mediante el incremento de la superficie.

Con estas actuaciones se busca estimular el movimiento asociativo y garantizar “que a parroquia poida contar cunha dependencia pensada para o encontro, a convivencia e o desenvolvemento de todo tipo de actividades culturais, educativas e recreativas”.

El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas estará abierto hasta el 15 de octubre y las obras se ejecutarán en un plazo de ocho meses, tal y como regula el contrato.