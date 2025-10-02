A Pobra acogerá un encuentro internacional centrado en el turismo y cultura sostenibles

Uno de los encuentros internacionales del proyecto - Dibest

A Pobra do Caramiñal será el punto de encuentro, los días 7 y 8 de octubre, de los socios del proyecto europeo Dibest (Innovación digital para empresas azules y turismo social), en un evento transnacional que reu­nirá a 12 entidades públicas y privadas de Irlanda, Francia, Portugal y España.

La Casa Entre os Ríos, participante en el proyecto desde comienzos de 2025, albergará las sesiones de trabajo, centradas en el desarrollo de un kit de herramientas digitales para microempresas turísticas, que facilitará el acceso a soluciones tecnológicas de forma sencilla e intuitiva.

El programa incluye también actividades culturales y náuticas, como la visita al Museo Valle-Inclán, una salida en barco a una batea organizada por Palmira Scuba, con degustación de mejillones de la Ría de Arousa, y un tour por Santiago.

El martes 8 se celebrará un acto institucional en el salón de plenos del Concello, al que asistirán representantes de la Mancomunidade Barbanza Arousa y el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Manuel Regueira.

Durante el evento se presentará además la campaña ‘A Paisaxe que sabe’ de la Diputación, con la que se promocionará la gastronomía local en redes sociales.

El proyecto Dibest, financiado por el programa Interreg Espacio Atlántico y con un presupuesto total de 2,74 millones de euros, busca fortalecer la Economía Azul y la sostenibilidad turística mediante un modelo de colaboración entre empresas, universidades y administraciones públicas