La Xunta reitera al Ayuntamiento de A Pobra su petición de información sobre las medidas adoptadas en la antigua fábrica de Hadasa, en A Ribeiriña

A comienzos de este año se llevó a cabo una manifestación para reclamar el derribo de la antigua fábrica de Hadasa en A Ribeiriña - Chechu Río

La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, remitió un escrito al Ayuntamiento de A Pobra en el que le reitera su solicitud de información en relación con las medidas urbanísticas y de seguridad adoptadas por la Administración local en las instalaciones de la antigua entidad Harinas del Atlántico, SA (Hadasa), situadas en el lugar de A Ribeiriña. En ese documento le recuerda que en el último año le realizó diferentes solicitudes de información sobre esas instalaciones, como fue la realizada en enero en la que le requirió que informase de las referidas medidas urbanísticas y de seguridad adoptadas por el consistorio y que, ante la "falta de contestación", se la reiteró hasta en dos ocasiones en febrero y abril.

Desde dicho departamento autonómico se indicó que, finalmente, a finales de abril, el Ayuntamiento pobrense le remitió documentación, que incluyó un informe técnico del arquitecto municipal, que concluye que debe procederse a la declaración de ruina de la chimenea de la antigua fábrica de Hadasa "por presentar os seus principais elementos estruturais esgotados", y que la demolición debe acordarse en un plazo no superior a tres meses por motivos de seguridad; y en cuanto al resto del inmueble, que presenta un avanzado estado de degradación y deterioro, concluye que debe ordenarse al servicio municipal de Urbanismo la valoración de las obras de reparación y reposición. Y añade que, a mayores, el arquitecto municipal indica que debe requerirse al propietario el cierre perimetral en un plazo no superior a tres meses, y la revisión por parte de personal especializado de las placas de la cubierta y la retirada de las partes sueltas en menos de tres meses.

En vista de ese informe, y teniendo en cuenta que las actuaciones a las que se hace referencia son de competencia de la Administración municipal, en mayo se realizó un nuevo requerimiento de información al Ayuntamiento pobrense, en concreto, se le pedía conocer expresamente las actuaciones que tenía previsto adoptar o que ya hubiera iniciado, en relación a las conclusiones del informe técnico del arquitecto municipal.

"Máis de catro meses despois deste requirimento, e ao non ter recibido contestación algunha, o pasado 23 de setembro vólvese a reiterar a petición de información ao Concello da Pobra do Caramiñal. O día 25 recíbese resposta, na que en ningún caso se dá contestación á información solicitada, limitándose a remitir documentos que xa se tiveran recibido con anterioridade", puntualizan desde la Consellería de Medio Ambiente

que subraya que el Ayuntamiento pobrense, a través del informe de su arquitecto determinó la urgente necesidad de llevar a cabo una serie de actuaciones que son de su competencia, pero que no consta que la institución municipal llevase a efecto alguna de esas medidas y que es por ello por lo que le reitera su solicitud en relación con la declaración de ruina de la chimenea en atención a su estado de "esgotamento estrutural" y al riesgo potencial para la vía pública.

Igualmente, refiere la realización de una valoración económica de las obras necesarias para la reparación de la restante edificación para determinar si su coste alcanza la mitad del valor de reposición de la edificación o de una nueva de características similares, a los efectos de valorar una eventual declaración de ruina económica; la incoación y tramitación, si fuese el caso, del correspondiente expediente de orden de ejecución, dirigido a garantizar el cierre perimetral de la edificación, impidiendo el acceso no autorizado a su interior en un plazo no superior a tres meses, y proceder a la revisión por personal especializado de las placas de la cubierta y a la retirada de las partes sueltas en el mismo plazo.