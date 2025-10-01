El Ayuntamiento de A Pobra y la Xunta de Galicia aúnan esfuerzos para impulsar unas nuevas jornadas de homenaje a Valle-Inclán

Anxo Lorenzo firmó un convenio con José Carlos Vidal y Patricia Lojo en presencia de Antonio González -

El Ayuntamiento pobrense y la Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Cultura, vuelven a aunar esfuerzos para ensalzar a una de las figuras más destacadas de la literatura gallega y universal, como es Ramón María del Valle-Inclán. Ambas instituciones colaborarán para que se pueda llevar a cabo las jornadas dedicadas en homenaje al creador del esperpento. Así, el alcalde y la concejala de Cultura, José Carlos Vidal y Patricia Lojo, respectivamente, y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, formalizaron un convenio para llevar a cabo la que será su vigesimoséptima edición, en presencia del director do Museo Valle-Inclán da Pobra, Antonio González Millán.

Al igual que ocurrió en años anteriores, la programación de este ciclo dedicado a Valle-Inclán se desarrollará durante este mes, y se anuncia que incluirá un buen número de propuestas de todos los géneros y dirigidas a vecinos de distintas franjas de edad. "O obxectivo desta proposta non é outro que afondar e por en valor a figura deste autor", dijo Lojo. La concejala de Cultura incidió en la importancia de esta actividad, "que ten unha gran tradición e que, tras 27 anos, está xa consolidada dentro da programación anual da Pobra". Y animó a los pobrenses a sumarse para conocer más "sobre a historia de Valle-Inclán que é, en definitiva, parte da nosa historia como municipio".