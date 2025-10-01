Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

El Ayuntamiento de A Pobra y la Xunta de Galicia aúnan esfuerzos para impulsar unas nuevas jornadas de homenaje a Valle-Inclán

Al igual que en años anteriores, el programa de este ciclo se desarrollará en octubre e incluirá un buen número de propuestas de todos los géneros y dirigidas a vecinos de diferentes franjas de edad

Chechu López
01/10/2025 06:00
Anxo Lorenzo firmó un convenio con José Carlos Vidal y Patricia Lojo en presencia de Antonio González
Anxo Lorenzo firmó un convenio con José Carlos Vidal y Patricia Lojo en presencia de Antonio González -

El Ayuntamiento pobrense y la Xunta de Galicia, a través de su Dirección Xeral de Cultura, vuelven a aunar esfuerzos para ensalzar a una de las figuras más destacadas de la literatura gallega y universal, como es Ramón María del Valle-Inclán. Ambas instituciones colaborarán para que se pueda llevar a cabo las jornadas dedicadas en homenaje al creador del esperpento. Así, el alcalde y la concejala de Cultura, José Carlos Vidal y Patricia Lojo, respectivamente, y el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, formalizaron un convenio para llevar a cabo la que será su vigesimoséptima edición, en presencia del director do Museo Valle-Inclán da Pobra, Antonio González Millán.

Al igual que ocurrió en años anteriores, la programación de este ciclo dedicado a Valle-Inclán se desarrollará durante este mes, y se anuncia que incluirá un buen número de propuestas de todos los géneros y dirigidas a vecinos de distintas franjas de edad. "O obxectivo desta proposta non é outro que afondar e por en valor a figura deste autor", dijo Lojo. La concejala de Cultura incidió en la importancia de esta actividad, "que ten unha gran tradición e que, tras 27 anos, está xa consolidada dentro da programación anual da Pobra". Y animó a los pobrenses a sumarse para conocer más "sobre a historia de Valle-Inclán que é, en definitiva, parte da nosa historia como municipio".

Te puede interesar

El Villalonga sólo sumó un único punto hasta ahora, en el campo del Lemos

¿Qué le pasa al Villalonga?
Gonzalo Sánchez
Gadis ubicado en la zona de O Vinquiño, próximo a la salida que conecta con la autovía

Aprobada la modificación que da luz verde a la actividad empresarial en O Vinquiño
Fátima Pérez
El presidente de la ANPA 'Santa Uxía' del colegio 'O Grupo' dio lectura a la moción ciudadana para demandar un tutor para el aula de 3ºB de Primaria

La corporación municipal de Ribeira casi aprobó por unanimidad todos los puntos del pleno, pese a la tensión que había provocado la moción de censura
Chechu López
Trabajos de mejora en la playa de Canelas, en Sanxenxo

Sanxenxo inicia la puesta a punto de las playas en Canelas, con la sustitución de su pasarela
Fátima Pérez