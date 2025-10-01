Congalsa apostará con su presencia en Conxemar, del 7 al 9 de octubre, por el sabor con su nueva campaña 'El sabor (co)manda'

Congalsa contará del 7 al 9 de este mes con un expositor propio en la feria Conxemar en Vigo -

Congalsa, compañía gallega líder en la elaboración de productos del mar congelados, participará un año más en la feria internacional Conxemar, en Vigo, y lo hará presentando la nueva campaña 'El sabor (co)manda', un concepto que sitúa el sabor en el centro de su propuesta y que conecta el mundo gastronómico, donde el sabor es la medida del éxito y la comanda -en cocina-, que es la orden que marca el ritmo y pone en marcha a todo el equipo y el corporativo, "donde ese mismo sabor se convierte en la brújula que señala el rumbo, el punto de partida para innovar y la señal que activa cada proceso dentro de la compañía", señalan desde Congalsa.

“El sabor que impulsa nuestro crecimiento es el mismo que nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. En Congalsa, el sabor no solo importa: (co)manda. Marca el ritmo, el rumbo y el sentido de nuestra compañía y de nuestros productos”, subraya José Ramón Núñez, director comercial de Congalsa. En este marco, se podrá visitar su expositor propio en el IFEVI de Vigo los días 7, 8 y 9 de octubre, en el Hall 3- Stand 3D02, donde mostrará a los visitantes la calidad y versatilidad de su gama Ibercook Food Service.

Desde Congalsa apuntan que la campaña de este año no gira en torno a nuevos lanzamientos, sino que pone el foco en productos seleccionados que representan la esencia y versatilidad de su marca: frito mixto, con langostino rebozado sin cola, mejillón rebozado, boquerón enharinado y anilla a la andaluza; anilla a la andaluza elaborada con Illex Argentinus de primera calidad y un enharinado fino que se adhiere en la fritura; brocheta de calamar y langostino; gamchito panko con ajo y perejil; burguer de abadejo, fingers de mozzarella, y empanadilla horneable de carne, con relleno a base de pulled pork, huevo, aceituna, cebolla, panceta, pimiento y tomate, recubierta por una masa crujiente. Además, Congalsa seguirá potenciando para exportación referencias como las mini samosas de pollo al curry y los pasteles de bacalao, reforzando su presencia en mercados internacionales.

“En Congalsa queremos que nuestros clientes reconozcan que detrás de cada producto hay calidad, innovación y compromiso con el entorno, y esta campaña lo refleja perfectamente”, añadió José Ramón Núñez, quien destacó que con su presencia en Conxemar 2025, Congalsa "reafirma su posición como empresa de referencia en el sector, mostrando que también en el ámbito profesional de la hostelería y la restauración, el sabor (co)manda".