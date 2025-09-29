Golpe histórico al narcotráfico en Galicia con 3,6 toneladas de cocaína incautada y 14 detenidos

Los más de 3.500 kilos de cocaína incautados durante el operativo - Cedida

El operativo iniciado en A Pobra do Caramiñal hace más de dos semanas, en el que se incautaron más de 3,6 toneladas de cocaína transportadas en un narcosubmarino y que supuso la detención de 14 personas, se ha convertido en uno de los mayores golpes al narcotráfico en los últimos años en Galicia. Así lo calificó el jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco.

A pesar del éxito del operativo, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, insistió en que “Galicia non vai ser nunca o refuxio de narcotráfico”, y agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su trabajo en esta operación, “que reflicte a preparación, capacidade e eficacia dos nosos axentes”.

La investigación comenzó el pasado mes de agosto, cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal asentada en la localidad coruñesa de Outes, dedicada al transporte de cocaína a gran escala. El grupo utilizaba negocios vinculados a la reparación y venta de equipos náuticos como tapadera de sus actividades.

Los investigadores identificaron varias embarcaciones modificadas con motores de gran potencia y tecnología de última generación para aumentar la capacidad de carga y velocidad, destinadas a dar apoyo al desembarco de la droga. El comisario principal Antonio Martínez Duarte, jefe de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), dejó ver que el método de transporte del barco submarino se está fortaleciendo, sin embargo destacó también el éxito del operativo. “Hemos sido capaces de realizar la aprehensión en tierra de 14 detenidos, lo que no es habitual”, apuntó.

El 13 de septiembre, tras detectar la salida de lanchas desde el puerto de O Freixo, se estableció un dispositivo de control en la costa de Arousa Norte. Esa misma madrugada, en la playa de Niñeiriños, se interceptó un cargamento de fardos con cocaína, iniciándose una persecución que culminó cuando uno de los vehículos volcó parte de la carga. El resto fue localizado al día siguiente en la misma playa, oculto bajo una lona.

Entre los detenidos se encuentran los tres tripulantes del narcosubmarino, quienes tras llegar a tierra intentaron hacerse pasar por peregrinos para evitar a los agentes, pero finalmente fueron arrestados por la Policía Local. Según apuntan los investigadores, se trata de la primera vez en Galicia que se logra detener a los tripulantes de un narcosubmarino tras llegar a la costa.

Incautados más de 54.000 euros

La operación incluyó 18 registros en las comarcas de O Barbanza y O Salnés, donde se intervinieron 54.680 euros en efectivo, dos embarcaciones, cinco vehículos y un remolque, además de 33 teléfonos móviles, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación.

En este operativo, conocido como operación 'Saona', agentes de la Policía Nacional actuaron en conjunto con la Drug Enforcement Administration (DEA) y con la colaboración del Servicio de Guardacostas de Galicia y la Policía Local de A Pobra do Caramiñal. Los 14 detenidos fueron puestos a disposición judicial como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y el juez decretó el ingreso en prisión para 12 de ellos.