Congalsa impulsa el Atlantic Golf Business Cup, uniendo deporte y alianzas empresariales

Atlantic Golf Business CupCedida

Congalsa respaldó este año la celebración del torneo Atlantic Golf Business Cup, un evento deportivo y de networking en el que los empresarios participantes, ligados a firmas de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, tejen alianzas y generan sinergias entre sus compañías mientras disfrutan del golf desde un plano amateur. Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de responsabilidad social corporativa de la compañía pobrense.

Esta cita, que se celebro en el campo de golf de Mondariz, fue promovida la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la Asociación Empresarial de Portugal (AEP).