La Policía Local incauta un táser casero a un menor durante un operativo de vigilancia en A Pobra

El arma de electrochoque incautada al menor en A PobraCedida

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal incautó un arma casera de tipo táser a un menor durante un operativo de vigilancia ordinario en el que los agentes municipales descubrieron a un grupo de jóvenes con este artefacto en la vía pública.

Tras identificar a los jóvenes, los agentes se incautaron del arma y notificaron al tutor legal de uno de ellos que sería propuesto para sanción por portar y exhibir en la vía pública un artefacto prohibido.

El arma fue remitida a la Intervención de Armas de la Guardia Civil en Noia, donde quedará bajo custodia.

El alcalde, José Carlos Vidal, expresó su agradecimiento a la Policía Local por la actuación, que calificó de "esencial". Según destacó el regidor, la rápida intervención evitó que "un artefacto prohibido, aínda que de fabricación caseira, fose utilizado no espazo público, o que podería ter xerado unha situación de risco para a cidadanía".