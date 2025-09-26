Prisión provisional para nueve de los once detenidos por la cocaína de A Pobra

Los detenidos prestaron declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de MurosEFE/ Lavandeira Jr

La jueza decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para nueve de los once detenidos por el alijo de 3.500 kilos de cocaína incautado en A Pobra do Caramiñal. Por su parte, los otros dos presuntos implicados han quedado en libertad con medidas cautelares, ya que se les ha impuesto la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y la retirada del pasaporte. Todos ellos están investigados por supuesta pertenencia a una organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Los detenidos llegaron ayer a la localidad coruñesa de Muros en torno a las 12:30 horas para prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Muros, que ha decretado secreto de sumario. Fue cerca de las 21:00 horas cuando se comunicó la resolución que envió a prisión a nueve de los implicados.

Antecedentes y detención

Todos fueron detenidos el pasado miércoles en un operativo de la Policía Nacional, en colaboración con la DEA norteamericana, en las comarcas de O Salnés y O Barbanza. La detención formó parte de la operación ‘Saona’, vinculada precisamente a ese alijo de más de 3.500 kilogramos de cocaína que se incautó en A Pobra hace cerca de dos semanas cuando un vehículo huyó de la Policía y dejó caer del remolque más de 85 fardos de cocaína.

Las investigaciones apuntan que todo ese material podría haber llegado a las costas arousanas a través de un narcosubmarino.

El dispositivo policial continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones y registros. Además, de forma previa a estas detenciones, se había arrestado a otras tres personas, dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y un colombiano, investigados como los posibles tripulantes del narcosubmarino procedente de Sudamérica, que se encuentran ya en prisión provisional.