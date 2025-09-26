Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

A Pobra remitirá a la Xunta “por terceira vez” el la documentación de los vertidos

Desde la Consellería de Medio Ambiente indican que desde “o primeiro minuto” trabajan para resolver el problema

D. A.
26/09/2025 19:47
Un operario repara los efectos de uno de los vertidos| Cedida

El Concello de A Pobra anunció que remitirá en los próximos días “por terceira vez” la documentación que se le requiere por los vertidos de A Ribeiriña. Indican que el informe ya fue elaborado por el personal técnico de Urbanismo y Medio Ambiente y enviado a la Xunta hasta el dos ocasiones durante el mes de abril para “buscar unha solución a este problema medioambiental”.

En este sentido, señalan que la documentación se envió por primera vez el 8 de abril y al ser rechazado por el alto volumen y el peso de los archivos volvió a hacerlo por segunda ocasión el 29 de ese mismo mes sin que recibieran respuesta, razón por la que volverán a hacerlo una vez más.

Respuesta de la Consellería

Desde la Consellería de Medio Ambiente indican que desde “o primeiro minuto” trabajan para resolver el vertido de A Ribeiriña y admiten que en abril recibieron una comunicación de las actuaciones que debían realizarse y posteriormente se le requirió al Concello que precisase cuales de esas actuaciones señaladas en el informe estaban ya ejecutadas. Sin embargo, A Pobra “respostou remitindo a mesma documentación que fixera chegar nun primeiro momento”.

Te puede interesar

Jéssica Bouzas encadena su segunda victoria en Pekín y se consolida en el top 50 mundial

Jéssica Bouzas también puede con Yastremska y se medirá a Andreeva en tercera ronda en Pekín
Gonzalo Sánchez
Imagen del Centro de Educación Especial de Vilagarcía

Familias del Centro de Educación Especial van a la huelga por la falta de una enfermera
Fátima Frieiro
El Arosa juvenil viene de ganar a la Gimnástica de Torrelavega

El Arosa juvenil visita al Solares cántabro con el reto de volver a echar el candado a su portería
Gonzalo Sánchez
El Villalonga vuelve a San Pedro en busca de su primera victoria en liga

A la cuarta busca la vencida el Villalonga, que se reencuentra en San Pedro con el Valladares
Gonzalo Sánchez