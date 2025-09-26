A Pobra remitirá a la Xunta “por terceira vez” el la documentación de los vertidos

Un operario repara los efectos de uno de los vertidos| Cedida

El Concello de A Pobra anunció que remitirá en los próximos días “por terceira vez” la documentación que se le requiere por los vertidos de A Ribeiriña. Indican que el informe ya fue elaborado por el personal técnico de Urbanismo y Medio Ambiente y enviado a la Xunta hasta el dos ocasiones durante el mes de abril para “buscar unha solución a este problema medioambiental”.

En este sentido, señalan que la documentación se envió por primera vez el 8 de abril y al ser rechazado por el alto volumen y el peso de los archivos volvió a hacerlo por segunda ocasión el 29 de ese mismo mes sin que recibieran respuesta, razón por la que volverán a hacerlo una vez más.

Respuesta de la Consellería

Desde la Consellería de Medio Ambiente indican que desde “o primeiro minuto” trabajan para resolver el vertido de A Ribeiriña y admiten que en abril recibieron una comunicación de las actuaciones que debían realizarse y posteriormente se le requirió al Concello que precisase cuales de esas actuaciones señaladas en el informe estaban ya ejecutadas. Sin embargo, A Pobra “respostou remitindo a mesma documentación que fixera chegar nun primeiro momento”.