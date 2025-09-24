Los espectáculos de El Combo Dominicano y de fuegos artificiales aéreos y acuáticos con 300 drones despiden por todo lo alto al Nazareno en A Pobra

El Combo Dominicano amenizó la última verbena de las fiestas del Nazareno de A Pobra con un único pase tres horas de duranción )Chechu Río

La última velada de las fiestas del Nazareno, que empezó en la Praza Alcalde Segundo Durán, estuvo amenizada por una de las más afamadas orquestas que pisan con más fuerzs los escenarios de las verbenas gallegas: El Combo Dominicano, que se encuentra de celebración del 20 aniversario de su llegada a Galicia. Se presentó en la villa pobrense con nuevo equipo de sonido y su gira “Feliz a mi manera”. Ese título también da nombre a una nueva canción de su amplio repertorio que sus músicos interpretaron durante su actuación, en la que se incluyeron 15 temas nuevos con su inconfundible estilo, y que se sumaron a sus míticos “Dale vieja” o “La cucaracha”, con el que remataron tres horas de un único pase. Fue un tiempo en el que también sonaron otros muchos éxitos actuales de artistas megaconocidos y que son lo más top, pero que adaptaron a su forma de entender la música, con mucho merengue, como fue el caso de “Nueva Yol” de Bad Bunny. Esta formación musical lo dio todo durante los 180 minutos de su show con 18 personas, entre cantantes, músicos y bailarinas, sobre el escenario, para tratar que el público que acudió a ver su actuación “sea feliz”.

Nada más dar la medianoche y dajarse el telón del macrescenario de El Combo Dominicano, los miles de asistentes se empezaron a desplazar hacia la zona del Paseo do Areal, entre la rampa de varada y el cruce con el vial que comunica con la Rúa Venecia, donde 15 minutos después, con puntualidad británica, 300 drones llenaron el cielo nocturno de A Pobra en los primeros minutos de la madrugada de ayer con varias imágenes relacionadas con el Nazareno, como la representación de sus letras y el año actual de celebración de las fiestas en su honor, y el busto del Santo, así como el nombre completo de la localidad pobrense. Fue en un espectáculo de luz y sonido en el que también se crearon, con los referidos vehículos aéreos no tripulados, las imágenes de un astronauta que accede a una cochete o nave espacial, que despega y se dirige hacia el espacio, donde aparecieron reflejados varios planetas y que fue absorbido por lo que parecía un agujero negro, en el que aparece un ser extraterrestre. En medio de todo ello se intercalaron los fuegos artificiales aéreos y acuáticos que, pese a la espectacularidad del show de los drones, causaron mejor sensación y dejaron mejor sabor de boca en el público.