“Poñerlle nome ao que me pasaba permitiume coñecerme mellor e valorar as miñas capacidades”
Aos seus 23 anos, Azucena, unha moza da Estrada ten claro que quere seguir traballando e formándose, para o que conta co acompañamento de Amicos
Azucena ten 23 anos e unha idea bastante clara de como lle gustaría que fose a súa vida dentro de tres.
Gustaríalle ter formado unha familia coa súa parella, traballar en algo que lle guste e, se todo vai ben, ter aprobada unha oposición.
Mentres tanto, busca novas oportunidades laborais, fórmase en perruquería e prepara o seu próximo paso.
Un camiño no que, desde fai algo máis dun ano, conta co acompañamento de Labora, o servizo de orientación e emprego da Asociación Amicos.
A súa relación coa entidade comezou cando o orientador laboral do Concello da Estrada lle trasladou o seu caso a Pablo Penide, profesional de Amicos nese municipio.
A primeira entrevista serviu para coñecerse, pero tamén para escoitar que necesitaba Azucena, cal era a súa situación e que quería conseguir.
“Cando cheguei a Amicos o meu obxectivo era seguir traballando”, lembra.
A súa discapacidade intelectual foi identificada na idade adulta, tras realizar as probas correspondentes.
Un diagnóstico que acabou sendo unha maneira de comprender moitas das cousas que lle pasaban.
“A miña vida cambiou a mellor. Poñerlle nome ao que me pasaba permitiume entenderme e coñecerme mellor”, explica.
Azucena lembra que durante a etapa educativa xa recibía apoio curricular e que lle recomendaran optar por un ciclo formativo en lugar de continuar polo bacharelato.
Coa perspectiva que lle dá o tempo, considera que tería agradecido máis información e orientación, tamén para identificar antes a súa discapacidade e comprender mellor as súas necesidades.
“Teríame gustado ter tido máis axuda”, recoñece. Desde aquela primeira entrevista, Pablo converteuse nunha persoa de referencia para Azucena no seu percorrido laboral.
Axudouna a actualizar o currículo, trasladoulle ofertas de emprego, contactou con empresas e asesorouna nos procesos de selección.
Un acompañamento que deu os seus froitos, posto que durante un ano estivo traballando a xornada completa en Pontevedra, cun contrato iniciado en novembro de 2025 e rematado fai uns días.
Durante esa etapa, as sesións de orientación foron máis espazadas, pero mantívose o contacto para resolver dúbidas e facer seguimento da súa situación.
Agora, coa vista posta nunha nova incorporación laboral, Azucena está pendente de varias posibilidades.
Xa realizou algunhas entrevistas e mesmo recibiu unha chamada que lle permite mirar con optimismo cara aos primeiros meses do ano.
“Dixéronme que era posible que puidesen contar comigo. Teño calquera dúbida ou necesito actualizar o currículo e sei que conto cunha persoa que me apoia neste aspecto”.
A través das colaboracións que Amicos mantén con empresas e entidades, como ILUNION, Labora tamén actúa como intermediario para achegar oportunidades de emprego e facilitar os procesos de selección.
O servizo combina as orientacións individualizadas con accións grupais nas que as persoas participantes aprenden a desenvolverse con ferramentas como a oficina virtual do Servizo Público de Emprego, inscribirse en cursos ou presentar candidaturas.
Pero hai outra parte do acompañamento que non sempre aparece nun currículo. “Ás veces tamén me encargo de poñerlle os pés na terra. Hai ofertas que, pola distancia ou polo horario, non lle compensan”, explica Pablo.
“Moitas veces ofrecemos tamén apoio psicosocial. Falamos de cuestións persoais que poden vir derivadas do laboral ou non, pero que son vitais para un acompañamento real. As persoas somos o conxunto das nosas circunstancias”.
A experiencia laboral tamén lle ensinou a identificar que contornas e tarefas se adaptan mellor ás súas capacidades.
Azucena recoñece que hai determinados postos nos que lle resulta difícil seguir o ritmo doutros compañeiros, algo que antes lle provocaba frustración.
Co tempo, aprendeu que iso non significa que non poida desenvolver un traballo con autonomía e eficacia, senón que existen funcións e sectores nos que pode ofrecer o mellor de si mesma.
“Descubrín que hai outros traballos nos que as tarefas son máis individuais e nos que desempeño as miñas funcións como calquera outra persoa.
Permitiume coñecerme mellor e valorar as miñas capacidades. É o que teño e punto, a seguir para adiante”, afirma.
Tamén ten unha visión propia sobre a evolución da inclusión laboral.
Considera que o mercado de traballo está cada vez máis aberto a incorporar persoas con discapacidade, pero sabe que aínda queda camiño por percorrer.
“Hai postos nos que, no momento en que saben que están ante unha persoa con discapacidade, só por iso xa te descartan”.
Na súa experiencia, nunca se sentiu discriminada polos seus superiores, pero si viviu situacións complicadas con algúns compañeiros.
Asemade, o contacto con outras persoas con discapacidades distintas, a través de iniciativas como Amicos OnBoarding, tamén lle permitiu ampliar a súa mirada e coñecer outras realidades.
Compartir experiencias axudoulle a comprender que cada persoa ten as súas propias dificultades e capacidades e que a inclusión pasa tamén por fomentar postos de traballo adaptados.
Mentres continúa coa procura de emprego, Azucena non deixa de formarse.
Actualmente realiza un curso de perruquería e prepara unha oposición.
É un reto que decidiu asumir porque sempre tivo ganas de seguir estudando, aínda que recoñece que o temario lle está resultando complicado.
Por iso busca apoio especializado para preparar probas selectivas con contidos adaptados a persoas con discapacidade intelectual.
Non renuncia a ningunha das dúas vías: quere volver traballar canto antes, pero tamén explorar unha alternativa que lle poida ofrecer maior estabilidade no futuro.
A súa historia é a dun percorrido que continúa, con aprendizaxes e novos retos por diante.
Tamén a dun acompañamento que non pretende decidir por ela, senón ofrecerlle información, ferramentas e apoio para que poida facelo por si mesma.
Para máis información podes chamar aos teléfonos 981 865 716 ou ao 658 753 047 e no enderezo electrónico hola@amicos.org.