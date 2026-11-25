Actividad de Ambar Cedida

La asociación Ámbar, de las personas con diversidad funcional, participó en los actos de los concellos de Boiro y Ribeira por el 25-N, además de organizar una serie de actividades de prevención y concienciación, como talleres.

Las personas usuarias del centro de día reflexionaron sobre las claves para construir relaciones sanas basadas en el respeto mutuo y la igualdad. Como cierre, elaboraron 'Árbore dos Compromisos 25-N", una pieza colectiva que colorearon y colgaron en las ramas.

En el Centro Ocupacional, el trabajo se centró en la seguridad digital y en el empoderamiento. Ámbar manifiesta su "compromiso diario coa igualdade real e a inclusión, convencida de que a educación e a participación activa son ferramentas imprescindibles para construir un futuro libre de violencias machistas".