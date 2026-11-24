Imagen de la manifestación del 25-N Gonzalo Salgado

Todos los concellos de O Barbanza se preparan para conmemorar el 25 de noviembre. Por un lado, en Ribeira, se convoca una manifestación desde las diferentes asociaciones feministas agrupadas en la Coordinadora Local da Marcha Mundial das Mulleres a las 20:00 horas en la Porta do Sol (Praza da Igrexa) con el objetivo de, un año más, seguir visibilizando la violencia machista. El acto institucional será a las 11:30 horas, en la Praza do Concello. Avisan que en caso de lluvia, se trasladará al nuevo Auditorio municipal.

En Boiro, el acto institucional será a las 12:00 horas. en la Casa Consistorial, en la que se hará la lectura de un manifiesto colectivo. En A Pobra, 25 de noviembre a las 19.00 horas con una concentración ciudadana en los jardines de Valle-Inclán.