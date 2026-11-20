Estación de autobús de Ribeira EC

La Xunta anuncia que adaptará el horario y recorrido del autobús que sale a primera hora de Santiago de Compostela cara Ribeira. Este cambio entrará en vigencia a partir del próximo lunes 23 de noviembre. Según apunta, la medida responde a la petición de las personas que se desplazan por la mañana a Padrón para estudiar o acudir al trabajo. En la temporada lectiva, el bus adelantará 15 minutos la salida de la estación intermodal de Santiago, de las 8:15 a las 8:00 horas.

Explican que, tras parar en el Hospital Clínico, circulará por la carretera convencional hasta la Ponte de Té, en Rianxo. Este cambio permitirá recuperar paradas intermedias, entre ellas la de Milladoiro, y llegar a la estación de autobuses de Padrón las 8:40 horas. Desde Padrón, explican que el autobús continuará hasta Ponte de Té y seguirá su recorrido habitual por Boiro y A Pobra do Caramiñal, hasta Ribeira. “Deste xeito, o mesmo servizo facilitará os desprazamentos a Padrón e o regreso ao Barbanza do persoal que remata a quenda de noite no Hospital Clínico”, exponen desde la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La relación completa de paradas y horario de paso podrán ser consultados en las web bus.gal y MoBT.gal, así como en las aplicaciones Transporte Público de Galicia y MoBT. Estos cambios se enmarcan en las nuevas concesiones del autobús de la comarca do Barbanza, en funcionamiento desde el 14 de noviembre.

Esta modificación de recorrido por Padrón, explican que es fruto del diálogo de la Xunta de Galicia con las personas usuarias durantes estas primeras semanas de nueva concesión. “Por iso, dende a Dirección Xeral de Mobilidade continuarase a recoller as súas achegas e a introducir outros axustes necesarios para atender as necesidades de mobilidade que se detecten”.

El alcalde de Rianxo adelantó durante esta semana que entre los cuatro ayuntamientos, habían redactado un escrito solicitando una audiencia con los responsables de la Dirección Xeral de Mobilidade para abordar las críticas vecinales que reciben sobre el sistema.