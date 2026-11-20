A vida dos grupos punkis arousanos: “desaloxáronos do bar, así que no seguinte concerto, usamos as balizas de atrezo”
Asociacións como A Moreniña rianxeira e outras da ría, moven a escea musical rockera polos lugares da zona
Que é máis punkarra que empregar sinalización policial para atrezo dun concerto? A Asociación A Moreniña do municipio de Rianxo saben ben que poucas cousas, xa que é algo que fixeron os músicos dos seus programas culturais este ano. O xermen rockeiro e alternativo que cautiva os festivais e as salas arousanas, cruzou a ría e conquista tamén os corazóns barbanzanos. A asociación responsable das Festas da Guadalupe leva durante dous anos organizando o evento ‘Cacharelas Musicais’, cunha vontade de programar concertos ao longo de todo o ano. Unha labor que é aínda máis complexa pola falta de salas para concertos na vila.
Na comarca hai locais como A Pousada de Galiza Imaxinaria en Boiro e a Sala Real de Aguiño que provén á zona cos espazos adicados á música en directo, mais non no municipio rianxeiro. As Cacharelas naceron, como explica Abel Rodríguez da directiva da Moreniña, dun concerto apalabrado con Arremecághona, “O Leo”. Decidiron que debían enmarcar a actuación dalgún xeito, e así naceu a iniciativa. A vontade, como explica, é organizar eventos de ocio nos meses de inverno. “Neste tempo, a programación municipal adoita ser máis para a familia, coas actividades de Nadal, por exemplo. Temos que admitir que contamos cun público fiel que nos axuda a poder levar a cabo este tipo de iniciativas, e nestos dous anos, tivemos moi boa acollida”, apunta Rodríguez. Se ben o ano pasado, apostaron por unha programación máis ampla, con concertos cada quince días, “este ano intentamos facer algo máis reducido, porque era moito traballo e diñeiro”:
Isto non quita o valor cultural que aporta dita asociación, que dende 2002 organiza o evento ao longo de todo o ano para rianxeiras e rianxeiros. Rodríguez explica que, por exemplo, o Rock in Rian, comezou como un apartado das propias festas, e foi crecendo cos anos. A día de hoxe, son unha asociación diferente coa que manteñen unha colaboración estreita. “É moi bonito ver o relevo xeracional e presenciar como dunha iniciativa, sairon varias independentes. O noso obxectivo é crear un tecido cultural extenso por Rianxo, no que se organicen cousas na casa”.
Rock in Rian e Cacharelas Musicais tamén traballan en conxunto, xa que tralos concertos de inverno, faise unha competición de bandas e os gañadores, teñen a oportunidade de poder tocar no festival rianxeiro.
Unha aposta polo da casa
Este ano comezaron con Os Mesenarios o 31 de outubro, un grupo da contorna que xa tiñan base e tiveron moi boa acollida.; seguidos de Remexidos Parrulo, un Dj tamén da zona que traballou coa Moreniña en eventos anteriores. O 14 de novembro, deuse paso a Chiskeiro, un grupo punk. “É moi importante que haxe voces femininas facendo punk, e aínda máis que teñan espazos para darse a coñecer. Valoramos moito a súa actuación, e son moi boas”. Punk’on Keixo tamén tocou na xornada, un grupo de rapaces moi novos, “tocan moi ben para idade que teñen, unha proposta moi irreverente”.
O 26 de decembro, estarán en Rianxo tanto Maljuicio como Naitinain, dúas propostas máis pop-rock, deste xeito ofrecen veriedade musical ao municipio. O especial desta iniciativa é o espazo, e a falta dun específico, estes concertos viaxan polos bares da vila, creando uns espazos reducidos, “pero tamén máis cercanos”. Rodríguez explica que un dos referentes que teñen é a sala A Cofradía Cultural de Vilanova, que é un espazo especializado en música en directo nunha vila de semellantes dimensións. Aínda que a proposta intenta ter unha identidade ampla musicalmente, as iniciativas de A Moreniña teñen un compoñente fortemente punkarra e irreverente. Contan que das súas anécdotas, gardan con moito cariño unha das máis radicais. “Desaloxáronnos do local, fixeramos xa as probas de son. Había moita ilusión porque era un bar grande e había bastante xente. Pero xusto antes de comezalo concerto, tivemos que parar a actuación por ordes policais. As actuacións reprogramámolos ao longo do verán, en Rianxo.O grupo que cortaron, decidiu coller as balizas de non aparcar da policía, que roubaron da zona, e puxeronnas enriba do escenario como atrezo”:
As Cacharelas Musicais únense así a unha proposta musical arousana moi extensa, que move as bandas locais polo territorio galego.E se serve de algo, o seus antecesore, o Rock in Rian, xa son unha proposta que cos anos colleu forza e que ahora é o seu propio festival que este ano contou con cabezas de cartel coma 9Louro e Familia Caamagno. Únense a un panorama musical onde xa habita Festivala en Vilagarcía; Costa Feira en Sanxenxo; Rock & Dorna de Ribeira; Son do Mar en Meaño; e como non, o Revenidas con The Rapants, o Atlantic Fest con Franz Ferdinand nesta edición, ou PortAmérica con Amaia.