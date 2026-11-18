La Policía Nacional de Ribeira Chechu Río

La Confederación Española de Policía (CEP) sindicato de la Policía Nacional de referencia en Galicia, reclama al Ministerio del Interior la creación urgente de un grupo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional de Ribeira. Solicitan esto para hacer frente al avance del narcotráfico y dar respuesta a las particularidades operativas de la comarca de O Barbanza.

El sindicato denuncia un evidente desequilibrio de medios y despliegue operativo policial en Galicia, “si se atiende a la realidad geográfica de la comunidad”. Galicia es la comunidad autónoma con mayor longitud de costa en toda España, y la provincia de A Coruña la provincia con mayor extensión, 2.555 kilómetros si se incluyen islas, islotes, marismas y arenales.

A pesar de estas características, A Coruña solo cuenta con un único grupo de Udyco en su Comisaría Provincial. “Esta sobrecarga operativa, sumada a la falta de medios, dificulta combatir el aumento de los puntos de venta de droga y la proliferación del crimen organizado y los delitos relacionados con la droga, como son los homicidios”, explican.

La CEP propone ubicar un nuevo grupo de la Udyco en Ribeira, a la vez que su portavoz en Galicia, Javier Martínez, critica la “inacción de Interior” y alerta de que la falta de catalogación como especialidad de los grupos de investigación de la Policía Nacional, lo que, como apunta, sumado a la escasez de incentivos y facilidades de conciliación, genera desinterés y fuga de personal investigador especializado.

El sindicato aprovechó la ocasión para subrayar el déficit de agente y unidades en O Barbanza para luchar contra la criminalidad, donde llevan años denunciando la falta de agentes, y donde “el ministerio del Interior pretende contentar a una plantilla policial asignado en julio de 2027 otros dos o tres agentes que simplemente perchearán las imperiosas necesidades que tienen”.