La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica presenta la programación de esta semana A. Suárez

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza (CRMH) presenta las actividades que llevarán a cabo en la comarca durante la Semana de la Memoria Democrática, entre el 19 y el 20 de noviembre. Serán tres, cada una en un municipio diferente: Ribeira, A Pobra do Caramiñal y en Rianxo. “Corresponde ao compromiso de recuperar a memoria das víctimas da represión franquista e avanzar nos coñecementos da nosa historia”, explica Xan Hermida, expresidente de la comisión.

La primera se realizará en hoy, jueves 19, en el cementerio municipal de Ribeira. Se trata de la exhumación de los restos de Carmen López Louro, madre de ‘el hijo de la A Nova’, perteneciente al grupo Os Foucellas, abatido en Teo. “A intervención ten como finalidade realizar as comprobacións de ADN necesarias para avanzar na identificación do seu fillo e coa vontade de acadar un esclarecemento na historia”, explican. El acto está promovido por Histagra, Historia Agraria e Política do Mundo Rural, de la Universidad de Santiago de Compostela.

Mañana, viernes 20 de noviembre, está prevista la colocación de una placa en la Igrexa Santa María a Antiga de A Pobra, “co obxectivo de cubrir a presenta de José Antonio, que aínda permanece neste espazo. Coa colaboración do Concello, preténdese sacar un elemento de exaltación franquista”.

Por último, este sábado 21, tendrá lugar la jornada Xustiza e Memoria Histórica Democrática en el Auditorio de Rianxo, el broche final del programa presentado. El evento reunirá a cuatro personas con amplia experiencia en el ámbito de justicia y la memoria democrática: Dolores Delgado, Fiscal de la Sala coordinadora de Dereitos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado; Encarnación Mayán Santos, Fiscal del Tribunal de Instancia de Ferrol; entre otras. Este acto cuenta con la colaboración del Concello, que fue esencial para poder organizar un evento así.

El actual presidente, Carlos Cimadevilas, añade que contarán con historias reales contadas directamente por las familias afectadas de la comisión. El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, expresa "que este colectivo exerce unha labor moi importante, e o Concello está encantado de poder axudar con todas as iniciativas que promovan no municipio".