La Guara Civil delante de los juzgados de Ribeira Chechu Río

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a cuatro personas que han ingresado en prisión provisional como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación en una vivienda de Ribeira, donde sustrajeron joyas y dinero en efectivo tras agredir e intimidar a su moradora.

Según las fuerzas de seguridad, el pasado viernes 13 de noviembre, estos individuos accedieron al domicilio y fueron sorprendidos por la mujer que residía en él. Explican que para su huida, los asaltantes emplearon la violencia y la intimidación contra ella, antes de escapar con dichos objetos de valor.

Las primeras investigaciones permitieron obtener indicios de que los sospechosos se desplazaban por carretera desde Galicia hacia la Comunidad de Madrid, lo que llevó a la Guardia Civil a establecer un dispositivo coordinado de búsqueda e interceptación en las principales vías de comunicación.

En el operativo participaron agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Segovia, que localizaron e interceptaron esa misma jornada un vehículo en la autopista AP-6, a su paso por el término municipal de El Espinar.

Explican que en su interior viajaban cuatro personas, de 31 a 60 años, todas ellas con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Durante su identificación, los agentes observaron que los ocupantes trataban de deshacerse discretamente de una bolsa. Al recuperar y examinar su contenido, encontraron un importante lote de joyas cuya descripción coincidía con las denunciadas horas antes en el asalto de Ribeira.

Posteriormente, la Policía Judicial realizó las comprobaciones oportunas con la víctima, que reconoció sin ningún género de dudas las joyas como de su propiedad, lo que permitió formalizar la detención de los cuatro sospechosos.

Tras instruir las diligencias, los arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Segovia, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.