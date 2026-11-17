Estación de autobús de Ribeira autobus Ribeira Mónica Ferreiras

Lo que parecía un arranque bueno en la implantación del nuevo itinerario de autobuses en O Barbanza, resultó no ser una situación tan globalmente positiva. Según los Concellos de Boiro y Ribeira, las quejas de los usuarios de bus en la comarca comienzan a tomar fuerza ante los problemas en el itinerario. El de Ribeira, comenta que ya trasladaron a Mobilidade las principales incidencias que conocen, y adelantan que están analizando cómo solucionar los problemas, así como las quejas ciudadanas que se formalizan en la Administración. En Palmeira, con las obras de la AC-305, algunos vecinos expresan que los tiempos de espera ascienden a casi dos horas.

Entre las tres paradas, una de ellas tuvo que ser movida a causa de dichas actuaciones. Emilio Pérez, presidente de Fillos de Palmeira, comenta que por lo que él ha visto, los autobuses pasan por la localidad. Sin embargo, sí que apunta a un problema de horarios, “ainda que non é nada novo, isto xa o había antes das mellora da rede de autobuses”. Aun así, recibe alguna que otra queja de usuarias palmeirenses que no consiguen coger el medio de transporte público. “A culpa non son as obras, isto é algo xeral que están a vivir o resto das parroquias da comarca”, explica Pérez, algo que coincide con la información recogida por el Concello.

Carmen Paz, una vecina palmeirense, explica “o sábado dende as oito da mañá ata as dez non pasou ningún autobús, os que veñen de Rianxo a Ribeira. E para voltar, dende as 22:50 ata as 00:20 horas, tampouco. Isto non pode ser”. Mostró su disgusto ante la falta de frecuencia, a pesar de que los horarios marcaban lo contrario.

Reestructuración del transporte interurbano El 14 de noviembre entró en vigor el rediseñado servicio en la comarca y sus conexiones con Santiago. Además, cuentan con una flota de 48 autobuses, la mayoría de ellos, como apunta la Xunta, tendrán más de 50 plazas para responder a la demanda de servicios de transporte público que existe en la zona. Destaca la línea que conecta Rianxo con el Hospital do Barbanza.

El caso de esta vecina puede ser un caso aislado, pero parece que por lo que dicen desde Boiro y Ribeira, no lo es. Sin embargo, desde A Pobra do Caramiñal, el Concello explica que no les ha llegado ninguna queja con respecto a los horarios. Pero expresan que sí que han recibido a vecinas y vecinos con problemas con el estado de la estación de autobuses pobrenses y reclama una mejora integral de las instalaciones. Está por ver cómo avanzan estos cambios en la comarca barbanzana, y si de algún modo el aumento de flota puede ayudar a evitar los largos tiempos de espera cuando se estabilice la situación. l