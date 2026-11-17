Enfrentamiento en Las Artes de Ribeira en 2025 Cedida

La Fiscalía pide dieciséis años de cárcel para el acusado de delito de asesinato a su hermano en el centro recreativo de Las Artes de Ribeira. La víctima, un hombre de 36 años, natural de Santiago de Compostela y residente de Vilaxoán, murió en una pelea multitudinaria entre clanes rivales en una fiesta de pedida de mano el 1 de julio de 2025.

Según el escrito de fiscalía, el acusado, durante el enfrentamiento, "siendo plenamente consciente de la gran multitud congregada" condujo su vehículo marca Opel zafira a gran velocidad por las inmediaciones del recinto con la "clara intención de acabar con la vida de las personas allí presentes". Embistió hacia la zona de terraza acondicionada con mesas y sillas, y posteriormente marcha atrás a gran velocidad para atropellar a un grupo de personas situadas cerca del vehículo de la Policía Local de Ribeira que se encontraba en el estacionamiento. En el acto, arrolló a varias personas, entre ellas su hermano, quien falleció a causa del impacto.

Consideran así, que el impacto se realizó con el propósito de causar muerte, anulando por completo toda capacidad de reacción, esquiva o defensa. Según el examen que describen en el escrito, la causa de la muerte fue la insuficiencia respiratoria que tuvo su origen en la inestabilidad de la caja torácica tras las múltiples fracturas lesiones incompatibles con la vida.

A los hechos constitutivos de un delito de asesinato se le procede imponer la pena de prisión y libertad vigiada por un tiempo de diez años cuyo contenido se determinará una vez que cumpla la pena que se le imponga.

Los hechos

Según apuntaron algunas fuentes consultadas por este periódico, en la pelea se vieron implicadas alrededor de medio centenar de personas que ya tenían diferencias entre ellas del pasado, algunas de las cuales se habían desplazado desde el área de Santiago y de otros puntos de la geografía gallega. Vecinos del entorno del lugar de los hechos indicaron que escucharon varios disparos y, al parecer, también habría algunas personas que presentaban heridas de arma blanca y con otro tipo de objetos, como barras metálicas.

Durante el transcurso de la reyerta, que había empezado en el interior del establecimiento y que se trasladó a su exterior, acudieron los primeros efectivos policiales alertados, pero poco o nada pudieron hacer frente al grave episodio de violencia que tenían ante sus ojos y protagonizado por tanta gente, en su gran mayoría hombres, pues las mujeres se quisieron desentender de todo ello.