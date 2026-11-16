Cinco alumnos de Ambar superan las oposiciones de la Xunta de limpieza y cocina

La sede de la asociación Ambar acoge diversos programas de formación para las personas usuarias Cedida

La asociación Ambar celebra los resultados obtenidos en el proceso selectivo reservado para personas con diversidad intelectual de su programa formativo. Un total de 5, de las 7 que se prepararon con el programa de Ambar, fueron propuestas para su nombramiento oficial como personal funcionario de carrera en la Xunta de Galicia. El proceso selectivo al que se presentaron era en la especialidad de limpieza y cocina.

Trasladan que “este resultado pon de manifesto o esforzo, a dedicación e o talento dos opositores e opositoras, así como a eficacia dos programas de preparación adaptados que promoven a inclusión laboral efectiva”.

La iniciativa ‘Apostando polos Talentos Diversos’, trabaja para crear una cultura empresarial inclusiva para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. Actualmente, conectan a todos los agentes del proceso mediante la inclusión de empresas, ayudas para tramitar subvenciones, publicación de ofertas de empleo y de formación. La última formación que cerraron fue la de Operacións básicas de Restaurante e Bar, dentro de su oferta variada.