Cartel de las jornadas de autocuidado de Ambar Cedida

La asociación Ambar organiza un taller de autocuidado en comunidad los días 24 y 26 de noviembre, así como 1 de diciembre, en horario de 11:00 a 12:00 horas en el Centro Sociocomunitario de A Pobra do Caramiñal.

La actividad estará dinamizada por Moisés Calvo y Julio Piñeiro, personas usuarias de la asociación, con el apoyo de la psicóloga de la entidad, Lola Prego. A lo largo de tres sesiones prácticas, se trabajarán diferentes aspectos del autocuidado a través de actividades de gratitud, identificación de emociones, ‘mindfulness’ y técnicas de relajación.

Esta iniciativa busca promover y el bienestar, la participación activa y el aprendizaje mútuo, dándoles protagonismo a las propias personas usuarias como dinamizadoras de esta actividad. Desde Ambar, explican que esta iniciativa está abierta a todas aquellas personas que deseen dedicar un momento a su bienestar, compartir experiencias y adquirir nuevas herramientas para gestionar emociones en su día a día.

Es necesario inscripción previa, mediante el correo correo@asociacionambar.org.

La asociación barbanzana apuesta este otoño por espacios seguros para la comprensión de uno mismo y de los demás. En Ribeira, en su Centro de Recursos, realizarán jornadas abiertas a toda la comunidad para tratar en 'Tempo en familia' el acceso al mercado laboral de las personas con diversidad funcional, será el 26 de noviembre a las 17:00 horas. Es necesario también confirmar asistencia a través del correo electrónico.