La nueva red de buses de O Barbanza arranca sin incidencias reseñables

Un autobús estacionado frente a una de las paradas del municipio de Ribeira Cedida

La nueva red de autobuses de O Barbanza inició este fin de semana su andadura sin que hayan trascendido incidencias reseñables durante las primeras jornadas de funcionamiento.

La puesta en marcha de la nueva concesión de transporte público autonómico supone una reorganización de las líneas y frecuencias de la comarca, con el objetivo de mejorar las comunicaciones tanto entre los municipios barbanzanos como con Santiago de Compostela.

El servicio comenzó a operar el catorce de noviembre tal y como estaba previsto, incorporando nuevos recorridos y horarios que afectan a los desplazamientos habituales de numerosos usuarios.

Por el momento, no han trascendido problemas destacados relacionadas con la implantación de la nueva red, aunque todavía está por conocer como responderá el servicio durante las primeras jornadas laborales.

Una de las principales novedades es la incorporación de conexiones directas por autopista entre Ribeira y Santiago, que permiten completar el trayecto en aproximadamente una hora, sin paradas intermedias.

La nueva concesión, que da cobertura a trece municipios y contempla una flota de 48 autobuses, también introduce modificaciones en las frecuencias y recorridos de las líneas comarcales.

Entre las mejoras destaca la conexión directa entre Rianxo y el Hospital do Barbanza. Una demanda que permitirá facilitar el acceso al centro sanitario desde distintos puntos de la comarca barbanzana.

El estreno de la red coincide, además, con las obras que mantienen cortada la AC-305 a su paso por Palmeira, una circunstancia por la que la Xunta de Galicia ya había advertido de posibles modificaciones puntuales en las paradas de autobús localizadas entre las localidades de Ribeira y A Pobra do Caramiñal.

Tras este primer fin de semana, la nueva organización afrontará ahora una de sus principales pruebas con el inicio de la semana laboral, cuando se intensifican los desplazamientos por motivos de trabajo, estudios y asistencia sanitaria.

Será entonces cuando pueda realizarse una primera valoración más completa del funcionamiento de las nuevas rutas y adaptación a las necesidades de los usuarios.