Visita de guías turísticos a O Barbanza: “unha pincelada dos recursos que ten o territorio”

Jornada de visita a O Barbanza organizado por Innova y Mancomunidade Pablo Chouza

La Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa organizó ayer una jornada de familiarización turística dirigida a guías oficiales de turismo de Galicia y agencias de viajes. El eje de la jornada es el Camiño A Orixe, y así mostrarles a los encargados de mostrar Galicia a los turistas, el valor y riqueza que hay en este territorio.

Participaron quince guías y una agencia en un itinerario de que partía de Rianxo, recorriendo el casco viejo, pasando por Boiro, el castro de Neixón y al Centro Arqueolóxico do Barbanza, una parada en A Pobra para degustar los productos de la comarca, y terminando en la lonja de Ribeira, en donde los introducirán al mundo y prácticas marineras, especialmente, introduciéndoles a la temporada de la centolla.

Desde la Mancomunidade valoran como un éxito esta jornada, que ya no es la primera iniciativa que realizan para promocionar este Camiño. Sin embargo, sí que es la primera vez que hacen este tipo de actuaciones centrándose en guías turísticos. Remarcan que uno de los principales atractivos de A Orixe es la presencia de la cultura marinera, una ruta que recorre la costa gallega, lo que le da ese carácter diferencial.

“Non somos ningunha oficina de turismo, pero recibimos a moita xente, presencial e telemática, que nos consulta á hora de organizar o seu peregrinaxe con este itinerario”, explican desde la Mancomunidad. El recorrido planteado en la jornada de hoy fue diseñado por Crea e Innova, que lamenta el mal tiempo que hubo ayer, ya que en sus planes entraba un viaje en barco.