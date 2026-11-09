O Barbanza apoya la nueva figura de protección ambiental

Trabajos de la Fundación Montescola Fundación Montescola

Entidades ambientalistas y conservacionales que ejercen en la zona do Barbanza, como la Fundación Montescola o las comunidades vecinales integradas en Montes Vivos, respaldan la propuesta que pretende establecer un marco jurídico específico para impulsar la recuperación de ecosistemas degradados y garantizar que los espacios restaurados cuenten con un régimen de protección que evite su deterioración en el futuro. Ayer, la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) completó el proceso que permitirá su toma en consideración al entrar en el Parlamento gallego más de 12.000 apoyos de ciudadanos gallegos.

Desde la Fundación Montescola explican que es la primera vez que a nivel mundial se propone una nueva categoría de espacio protegido orientada específicamente a la recuperación funcional de ecosistemas degradados. La propuesta es aprobada, cada una de estas áreas contará con un Plan de Restauración Ecolóxica vinculante, en el que se definan los objetivos ambientales, las actuaciones necesarias, los indicadores de seguimiento y el régimen de usos permitidos o limitados. También, se permitirá que la declaración de estas áreas pueda partir no sólo de la Administración autonómica, sino también de entidades locales, personas propietarias y comunidades de montes.