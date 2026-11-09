Germán Valencia | “Tras el último atentado contra mi vida, sigo la lucha en el exilio”

Germán Valencia Medina Cedida

El Grupo Acción Barbanza y Amnistía Internacional organiza visitas de Germán Valencia Medina en A Pobra do Caramiñal y Ribeira. Medina es un reconocido líder indígena colombiano de la comunidad Nasa, defensor de los derechos humanos en el departamento del Cauca. Desempeñó un papel activo dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), gestionando la autonomía territorial y la protección ambiental en sus comunidades tradicionales. Debido a su rol como defensor de los derechos humanos de los pueblos originarios y la restitución de tierras, fue blanco de constantes amenazas y graves atentados con armas de fuego en zonas conflictivas del municipio de Santande de Quilichao.

Actualemtene está acogida en España por el programa de protección de defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. En su gira por Europa, dará dos charlas hoy en Ribeira, una en IES Leliadoura y otra en el Nº 1; y una en el CPR Divino Maestro mañana.

¿De qué tratarán estas charlas que hará por estos municipios barbanzanos?

La idea es intercambiar experiencias y visibilizar la situación actual de Colombia en clave de derechos humanos y protección a muchas personas que, como yo, nos ha tocado exiliarnos del país. También trasladaré una análisis de retos y desafíos como movimiento social, con el fin de recomponer la materia internacional en derechos y la lucha de las guerras que se están dando en todo el mundo.

¿Cómo comenzó en esto?

Para mí siempre ha sido la lucha por la tierra en nuestra defensa de Colombia. Desde los catorce años me di a la tarea en compañía de mis padres y comunidad en recuperar nuestro espacio y la organización de los derechos. Como saben, Colombia está atravesada por un conflicto de más de sesenta años con el movimiento de las guerrillas. Los gobiernos de derechas que hemos tenido lo único que han hecho ha sido negar nuestros derechos, hemos ido en retroceso. Casi treinta y cinco años de lucha, por situaciones de riesgo y amenazas, ahora estoy aquí, sigo en contacto con la organización, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), siguen compartiendo comunicados en los que trabajo, para seguir visibilizando la situación.

¿Con qué cree que se podrán relacionar sus oyentes?

Lo hemos planteado como un intercambio de experiencias. A pesar del conflicto que vivimos, cómo compartimos las experiencias que nos ha tocado vivir en el medio de la guerra. La guerra nos ha enseñado que tenemos que ser muy creativos para existir, cosas positivas que hemos tenido que hacer, en clave de economía, de protección del medioambiente, de diálogo social, y cómo relacionarse con los agentes involucrados. Experiencias positivas que nos permitan crear conocimientos.

Desde que está en España, ha visto algún conflicto que le haya recordado a Colombia?

Hay ciertos temas que creo que son un problemas globales. Por ejemplo, todo el revuelo de la vivienda. Es muy similar a la que vive Colombia, la escasez de vivienda en las zonas urbanas y en los núcleos de población es complejo y además especialmente en las grandes urbes. En Colombia, que es lo que yo conozco, se debe al tema del desplazamiento forzado por el conflicto armado, de las cordilleras y las selvas se trasladan. Incrementa la población y no la vivienda, y no existen políticas públicas para superar al problema. Obviamente no es exactamente el mismo problema, pero en nuestro caso se debe a las grandes productoras que compran los terrenos y hacen sus ciudadelas, pero acceder a una vivienda también es muy costoso y complejo, que creo que es lo mismo que se refleja en España.