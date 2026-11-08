Rianxo contará con una línea de autobús al Hospital do Barbanza

Estación de autobuses de Ribeira DA

El sistema de transporte de autobuses en la comarca de O Barbanza cambiará el próximo sábado 14 de noviembre. La Xunta informó que activarán la nueva concesión que no solo incorpora nuevos servicios directos con Santiago de Compostela y otras medidas para facilitar la movilidad entre los municipios de la zona. Trasladan que se llevó a cabo una reestructuración del transporte interurbano en la comarca para adaptar la oferta a la demanda actual incorporando nuevos diseños y líneas.

Realizarán un rediseño del servicio entre la comarca y la capital gallega, que pasará a hacerse principalmente entre las líneas por autovía que hará una parada en Ribeira, otra en Pobra do Caramiñal, una en Borio y otra en Ponte de Té en Rianxo. Esta última servirá como punto de conexión entre las líneas directas y las que continuarán con itinerario por carretera convencional. Este servicio directo, además tendrá una frecuencia de una hora de lunes a viernes y cada dos horas los sábados, domingos y festivos, desde las 6:20 a las 22:15 horas. Los horarios e itinerarios de seis servicios al día estarán adaptados a los turnos del personal sanitario de los hospitales de Santiago, y dos de lunes a viernes, tendrán paradas en San Caetano y San Lázaro. A mayores, habrá una línea directa de viajes de una hora entre Ribeira y Santiago.

Incremento de la flota del servicio: 48 autobuses nuevos La Xunta acaba de apoyar el incremento de los servicios entre los municipios do Barbanza y entre la comarca y la capital gallega con una flota de 48 autobuses. La mayoría de ellos, como apuntan, tendrán más de 50 plazas para responder a la demanda de servicios de transporte público que existe en la zona, así como para los nuevos horarios aumentados.

En esa conexión en Té, las líneas por carretera harán paradas tanto en la parroquia de Asados como en la de Araño, con diez servicios por la semana y cinco los fines de semana. También habrá servicios entre Aguiño y Rianxo, con más frecuencia que las anteriores, 60 por la semana, 36 en los otros casos. Ante todo esto, explican que los primeros días, los nuevos servicios por la vía AC-305 permanecerá cerrada por obras.

Por último, también apuntan a un apoyo en el acceso a educación y sanidad. Contarán con conexión el IES Leliadoura, que pasa de cinco a siete líneas, y IES Nº 1 con Palmeira, Aguiño, Carreira y Castiñeiras. En cuanto al acceso al hospital do Barbanza, se incorpora una línea entre el centro sanitario de A Pobra, Boiro y Rianxo, municipio que no contaba con conexión con el hospital, con 10 servicios de lunes a viernes. Desde Ribeira, el acceso quedará cubierto por la línea circular de Corrubedo, con 14 servicios.