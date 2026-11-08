María Sampedro | “A xente alucina cando lle digo que en Artes poden ver a Picasso, Goya ou Dalí”
Neste 2026 o Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital cumpre 25 anos e, segundo a presidenta da Fundación, o Mugart é “a xoia da coroa” de Ribeira
María Sampedro é a alcaldesa de Ribeira, pero neste caso concede esta entrevista como presidenta da Fundación do Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital (Mugart), cargo que vai unido ó de rexedora do municipio. Hoxe fálanos sobre este museo, que coñece ben dende hai anos.
Que significa para Ribeira este museo de Artes?
Con este museo conseguimos algo moi importante que é democratizar a arte e podela levar a calquera sitio. A arte non debe ser un luxo e pode estar nun recuncho recóndito do máis rural coma neste caso, xa que o museo atópase nunha das nosas parroquias máis pequenas, que se chama Artes e que xa conta con outro museo, etnográfico. Este, o Mugart, é a xoia da coroa, e nel temos máis de 45.000 estampas dende o século XV. Cando llo conto á xente alucina, porque temos Picasso, Miró, Dalí, Goya, Durero... Máis de 400 artistas. Museos do gravado hai moi pouquiños en España, creo que só tres, e nós somos o mellor, polo sitio no que estamos e os fondos que temos. Ademais, a parte das tres salas, ten un espazo que para min é moi especial, porque me serve de reflexión e dáme moitísima paz, que é a biblioteca ilustrada, con máis de 12.000 volúmenes. En España, salvo na Biblioteca Nacional, non hai nada igual.
O Mugart fúndase a raíz dunha colección privada, pero por que se decide ubicar en Artes?
Este museo nace a partires dunha figura que é a súa alma mater: Javier Expósito, nado en Noia. El tiña aquela reitoral e alí comezou implantar algúns ámbitos da súa vida profesional e formou ese edificio onde empezou almacenar a súa obra. A partir de aí levantou o museo e púxoo a disposición de todos os galegos e galegas.
A xente de Ribeira coñece o que ten ó lado da casa?
Aínda falta dalo a coñecer máis. É un traballo de difusión moi amplo o que se leva feito e, cada vez máis, a xente sabe do que temos aí, pero aínda me atopo persoas na rúa ás que lle digo que vou para o museo de Artes e me din “eu aínda non fun nunca”. Eu sempre os animo a ir, porque os que van son o gran altofalante que temos para chegar a outras persoas. A xente que vén ó museo de Artes, repite.
De onde adoitan vir os visitantes que pasan polo Mugart?
Primeiro, galegos de todas partes de Galicia. Pero tamén hai moitas visitas do resto de España. Nós temos un forte vencello coa Universidade de Salamanca, con quen traballamos con grandes investigadores e profesores, que veñen impartir talleres de gravado. Por estes talleres pasaron máis de 900 persoas e a eles vén cada vez máis xente de fóra de Galicia, como de Canarias, Andalucía, Cataluña ou Valencia. Estes cursos de gravado danse en moi poucos sitios e o 23 de novembro, de feito, imos inaugurar a ampliación do taller. Fíxose gracias a unha colaboración coa Consellería de Cultura, coa que puidemos traer un tórculo (onde se fan os gravados) moi grande, que nos permitirá facer talleres de gravado mural. Imos ser os únicos de España que impartamos eses cursos e desenvolvamos esa técnica.
Vostede asumiu a presidencia da Fundación hai un ano, cando chegou a ser alcaldesa. Que supuxo para vostede este cargo?
Por primeira vez unha muller está á fronte da Fundación e as mulleres tamén temos moito que dicir no ámbito da cultura e da arte. Para min é un orgullo poder dicir que son a presidenta dun legado e dun lugar máxico do que temos que presumir. Doutra banda, como concelleira de Cultura levo traballando co museo moito tempo e coñezo bastante ben o seu funcionamento.
Canta xente traballa no Mugart actualmente?
Sorprenderache saber que hai unha persoa traballando no museo. Hai moitos patronos, mecenas, pero temos o labor indiscutible do que leva sendo director uns cantos anos, que é Xoan Pastor. A súa figura foi o motor que fixo medrar o Mugart e que chegase onde hoxe está. O tándem entre Javier Expósito e Xoan Pastor foi fundamental para que estes 25 anos de museo se estean celebrando con obras tan importantes como a exposición de Quesada que trouxeron.
Cóntenos tamén sobre o premio Atlante de gravado.
Neste 2026 cumpriu 17 anos. É un premio que se diferencia de calquera outro en España porque, ademais de polos patronos, unicamente está patrocinado polo Concello de Ribeira. Repártense 19.500 euros en diferentes premios. Este ano, ademais, teremos un premio co nome da muller de Javier Expósito, Pilar Seoane, co cal aumentarán as categorías de cinco a sete. Temos outro premio moi especial tamén, o Manuel Ayaso, patrocinado pola súa familia, que se lle outorga ós menores de 25 anos.
Como ve o Museo de Artes noutros 25 anos?
Ten que ser moitísimo máis potente, ten que seguir estando internacionalizado e véxoo multiplicando o seu persoal para poder chegar a máis sitios, pero mantendo a súa esencia, que é estar entre a xente do rural e ser un sitio accesible para todo o mundo. Que ninguén teña que coller un avión para viaxar ata Alemaña, Suíza ou Nova York para poder ver un Picasso.
Para quen aínda non foi a coñecelo, como o animaría a que se achegue ata Artes?
Diría que moitas veces nos sitios que menos esperamos atopamos as maiores xoias. O propio nome da parroquia o di: Artes ten un encanto espectacular. Ademais, todo o que poidan coñecer da man de Xoan Pastor, que sempre é un anfitrión fantástico, vailles encantar. Van entrar nun mundo diferente e desconectar do resto. Convido a todo mundo a que visite Artes, Ribeira, o Mugart e que se empape desa cultura que temos e que en ocasións descoñecemos. O que temos preto, moitas veces é ó que máis valor lle debemos dar.