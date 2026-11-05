La ruta ‘+Q Tapas’ suma 60 locales y estrena por primera vez un cambio de precio

La organización confía en mejorar los resultados de la última edición Cedida

La ruta ‘+Q Tapas’ arranca en Rianxo con novedades y mejores perspectivas de participación.

La iniciativa, organizada por la Mancomunidade Barbanza Arousa, contará finalmente con alrededor de sesenta establecimientos de Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira, una cifra superior a los cerca de cincuenta locales que se habían previsto inicialmente.

El incremento de participantes se ha producido especialmente en Ribeira, A Pobra y Boiro, donde se han incorporado nuevos negocios a la propuesta.

Desde la organización valoran positivamente esta respuesta y destacan que muchos establecimientos repiten su participación de otras ediciones, una señal que consideran indicativa del interés que despierta la iniciativa entre el sector hostelero.

El objetivo de esta duodécima convocatoria es superar tanto la participación como el impacto económico registrado el pasado año.

En 2025 tomaron parte 34 establecimientos, sirvieron más de 6.500 tapas y generaron un impacto económico directo de aproximadamente 32.000 euros.

Con el aumento del número de locales y la actualización del precio, la organización confía en mejorar esos resultados.

En esta primera cita participarán los establecimientos Castelao, Vilar, O Costillar, Xuntanza, Atalaia, Evis, Bar Fox, Pimen, Nova Era, A Lareira y Aghro da Corna. Este último ofrecerá su propuesta exclusivamente a los comensales que se encuentran en mesa.

La variedad de participantes permitirá configurar un recorrido por diferentes puntos de la localidad y dar a conocer la oferta de la hostelería rianxeira.

Primera subida de precio

Unas de las principales novedades de esta edición está en el precio de las degustaciones, que pasa de los 2,50 a los 3,50 euros. Se trata de la primera subida desde que comenzó a celebrarse la ruta.

Desde la organización explican que la actualización responde a la necesidad de mantener la calidad de las propuestas gastronómicas.

Pese al incremento, defienden que el importe continúa siendo económico para disfrutar de las elaboraciones.

“Era necesario para mantener la calidad. Igualmente, sigue siendo un precio ajustado”, apuntan desde la Mancomunidade.

Regalos y actividades complementarias

La ruta contará también con diferentes incentivos para animar la participación.

Los consumidores podrán optar a tapas gratuitas en establecimientos de la zona, vinos de la Indicación Geográfica Protegida Terras do Barbanza e Iria y entradas para espectáculos de pago.

A estas propuestas se suman las catas comentadas de vinos, que se celebrarán los domingos por la mañana.

Tras su estreno en Rianxo, la ruta continuará en Boiro los días 13, 14 y 15. Llegará a A Pobra do Caramiñal del 20 al 22 y finalizará en Ribeira los días 27, 28 y 29.