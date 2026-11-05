El PSdeG pone en valor las inversiones del Gobierno de España en Barbanza

Obdulia Taboadela, Jorge Romero, Ana Alvite y Tamara García visitan Porto do Son Cedida

EL PSdeG-PSOE puso en valor las inversiones realizadas por el Gobierno de España en los municipios de Barbanza durante los últimos años, destacando su impacto en la mejora de los servicios públicos, en la protección del medio ambiente, en la recuperación del patrimonio y en la modernización de las estructuras.

Durante una visita a Porto do Son, la cabeza de lista socialista por el Congreso, Obdulia Taboadela, acompañada de los candidatos Jorge Romero, Ana Alvite y Tamara García, reivindicó la importancia de invertir en público para garantizar la igualdad de oportunidad y mejorar la calidad de vida ciudadana.

La candidata número tres al Congreso, Alvite, destacó el impacto de las inversiones estatales en Ribeira y la importancia de estas actuaciones para el desarrollo del municipio.

"Ribeira non sería a mesma sen os investimentos realizados polo Estado. Temos numerosos exemplos de actuacións que demostran que a nosa vila e a nosa comarca están presentes nas prioridades do Goberno de España", afirmó.

Destacó proyectos como el auditorio, el conservatorio de Aguiño, el CEIP de Frións, la Praza do Centenario y las actuaciones en Cerqueiras. "Como ribeirense e aguiñense, síntome orgullosa de formar parte desta candidatura. Precisamos que o Estado siga investindo e que Barbanza continúe contando con recursos para mellorar os seus servizos e infraestruturas", señaló.

En cuanto a Rianxo, Tamara García, destacó las actuaciones relacionadas con la recuperación de patrimonio y la mejora de equipamientos públicos, como la retirada del espigón del puerto de Taragoña, o la rehabilitación del Pazo de Martelo, sede de la biblioteca municipal. "Grazas a estes investimentos, a biblioteca poderá contar cunhas instalacións máis accesibles e eficientes enerxeticamente, mellorando un servizo público que utilizan os veciños e veciñas de Rianxo", explicó García.