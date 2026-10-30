El juzgado ejecuta la retención de cerca de 30.000 euros sobre el Club Voleibol Boiro

El Boiro Voleibol se encuentra en negociaciones para el pago de la deuda Cedida

El Club de Voleibol Boiro sigue avanzando en su intención de terminar cuanto antes con la deuda contraída con la empresa Bildu S. L., que asciende a los 59.200 euros.

Los hechos demandados se remontan al año 2021, pero no fue hasta este 2026 cuando los juzgados sentenciaron que la entidad debía abonar dicha cantidad a la mencionada empresa. De este modo, la justicia retuvo una cifra cercana a los 30.000 euros al club boirense, tal y como indica su presidenta, Ana Segade.

“Esta sentencia es muy reciente. Hubo una retención de capital de cerca de 30.000 euros. A día de hoy, el juzgado ya ejecutó ese dinero y, por lo tanto, ya está en sus manos”, comenta la presidenta. “Desconozco el momento en el que se va a pagar esa cantidad, está en manos del juzgado para tramitar el pago a Bildu”, afirma.

Ahora, los abogados se encuentran negociando para el pago de la cantidad restante. “Nunca aceptaron el sistema de pago que podíamos ofrecerles en ese momento y por eso nos denunciaron”, explica la presidenta.

“La sentencia nos obliga a pagarla, y en este transcurso fue cuando el juzgado hizo esa retención. Con lo que queda pendiente está nuestra abogada intentando negociar”, remarca la presidenta del club.