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Diario de Arousa

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O Barbanza

O ex alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, cabeza de lista de Frente Amplio por A Coruña

Concurre como número 1 da candidatura ao Congreso nos comicios do día 29 de novembro

Fátima Frieiro
27/10/2026 14:35
Xosé Lois Piñeiro foi alcalde de A Pobra
Xosé Lois Piñeiro foi alcalde de A Pobra
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O ex alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, encabeza a candidatura da formación Frente Amplio pola provincia da Coruña. O arousán aspira a chegar ao Congreso tras as eleccións fixadas para o vindeiro 29 de novembro. Cabe recordar que, nas últimas eleccións xerais do ano 2023, o que era a coalición de esquerdas Sumar logrou un deputado pola provincia de Pontevedra e outro pola Coruña.

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