O Barbanza
O ex alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, cabeza de lista de Frente Amplio por A Coruña
Concurre como número 1 da candidatura ao Congreso nos comicios do día 29 de novembro
O ex alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, encabeza a candidatura da formación Frente Amplio pola provincia da Coruña. O arousán aspira a chegar ao Congreso tras as eleccións fixadas para o vindeiro 29 de novembro. Cabe recordar que, nas últimas eleccións xerais do ano 2023, o que era a coalición de esquerdas Sumar logrou un deputado pola provincia de Pontevedra e outro pola Coruña.