Un hombre acepta más de cinco años de prisión por un caso de violencia de género

El juicio oral se realizó en la Audiencia Provincial de A Coruña DA

Un barbanzano acusado de maltrato habitual a su pareja, amenazarla y agredirla en reiteradas ocasiones acepta una condena de cinco años y tres meses de prisión. El caso procede del Tribunal de Instancia de Ribeira. Durante el juicio el acusado reconoció los hechos, lo que llevó a un acuerdo entre el Ministerio Público, la acusación particular y la defensa pactando una rebaja de la condena.

En la Audiencia Provincial de A Coruña se le ha impuesto una sentencia firme de seis meses de cárcel por maltrato habitual en domicilio común; dos años por cuatro delitos de lesiones leves; otros seis meses por amenazas graves continuadas; un año y nueve meses por coacciones continuadas; y seis meses por amenazas. A mayores, también se ha reducido la cantidad que deberá abonar a la víctima por daño moral derivado de todos hechos, 6.000 euros de indemnización.

Los hechos

La Fiscalía pedía diecisiete años, seis meses y treinta días de prisión para este hombre. El ministerio fiscal apuntaba a que la víctima había sufrido maltrato habitual, amenazas graves, agresiones físicas, detención ilegal por encierro, coacción, injurias y vejaciones injustas. A todo esto se le sumaban también los producidos a la madre de la víctima con amenazas. La indemnización era originalmente de 10.247,65 euros.

El acusado y la mujer mantenían una relación y convivían juntos en el domicilio de ella. La pareja no tenía hijos en común, pero ella sí tenía una hija. Según el escrito de Fiscalía, durante los dos primeros meses la relación transcurrió con normalidad, pero luego comenzó a instaurarse una dinámica progresiva de control aislando a la mujer de su familia y conocidos. El acusado mostraba celos constantes y controlaba su teléfono móvil. La situación, según el fiscal, escaló hasta el punto de que el acusado comenzó a ser violento e incluso encerró a la víctima en su casa, incrementando los episodios cuando ella trataba de escapar. Los actos narrados ocurrieron mayormente en el domicilio común y algunos de ellos en el lugar de trabajo de la mujer, la floristería de su madre.

La Guardia Civil detuvo al condenado en la madrugada del 20 de diciembre de 2025, contactados por la madre por petición de la víctima. A consecuencia de estos hechos, según la Fiscalía, la mujer tuvo una "gran afectación emocional" y los golpes le provocaron lesiones físicas, tales como un traumatismo superficial de la cabeza y un traumatismo superficial de muñeca.

*016 - Si eres víctima de violencia machista pide ayuda. El 016 es un número gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí que hay que eliminarlo del historial de llamadas.