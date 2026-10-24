La Fiscalía pide diecisiete años y siete meses por un caso de violencia machista de 2025

El Juzgado de Ribeira DA

La Fiscalía pide diecisiete años, seis meses y treinta días de prisión para un barbanzano por un caso de violencia de género cuya instrucción se realizó en el Juzgado de Ribeira. El ministerio fiscal apunta que la víctima habría sufrido maltrato habitual, amenazas graves, agresiones físicas, detención ilegal por encierro, coacción, injurias y vejaciones injustas. A todo esto se le suma también los producidos a la madre de la víctima con amenazas.

El acusado y la mujer mantenían una relación y convivían juntos en el domicilio de ella. La pareja no tenía hijos en común, pero ella sí tenía una hija. Según el escrito de Fiscalía, durante los dos primeros meses la relación transcurrió con normalidad, pero luego comenzó a instaurarse una dinámica progresiva de control aislando a la mujer de su familia y conocidos. El acusado mostraba celos constantes y controlaba su teléfono móvil. La situación, según el fiscal, escaló el punto de que el acusado comenzó a ser violento e incluso encerró a la víctima en el domicilio, incrementando los episodios cuando ella trataba de escapar.

La Fiscalía también reclaman una indemnización de 10.247,65 euros para ella por el daño moral ocasionado.

*016 - Si eres víctima de violencia machista pide ayuda. El 016 es un número gratuito y no deja rastro en la factura del teléfono, aunque sí que hay que eliminarlo del historial de llamadas.