Ribeira inicia la ampliación del saneamiento en Os Muíños y Boiro finaliza el Centro Social do Esteiro

Inicio de obras e Os Muíños, lugar de la parroquia de Oleiros Cedida

El gobierno municipal de Ribeira continúa trabajando en la mejora de servicios básicos y en esta semana comenzaron las obras para la ampliación de la red de saneamiento en el lugar de Muíños, en la parroquia de Oleiros. La concejala de Obras, Herminia Pouso, y su homólogo de Gestión y Relaciones Vecinales en el Medio Rural, Eladio Muñiz, se desplazaron hasta el lugar para comprobar el inicio de una intervención que completará la red en el núcleo poblacional dentro del POS+2025.

En consecuencia, se demolerá el pavimento existente y se colocará la tubería a lo largo de 421 metros, además de 12 pozos de registro, para terminar con la reposición del firme con mezcla bituminosa en caliente de 6 centímetros de espesor. La empresa Nemesio Ordoñez, S.A. es la encargada de efectuar estos trabajos por un importe total de 70.743 euros, IVA incluido, a lo largo de tres meses.

Fin de obras del Centro Social do Esteiro Cedida

El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, visitaron ayer el Centro Social do Esteiro, Boiro, para conocer el resultado final de las obras de mejora. La rehabilitación incluyó: retirada de elementos del parque antiguos, colocación de césped artificial, acciones de jardinería, adecuación del acceso a la playa e instalación de una fuente y una ducha.