La Bandeira Verde de Galicia volverá a ondear un año más en los ayuntamientos de Boiro y Ribeira

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro Cedida

En Boiro y Ribeira ondeará otro año más la Bandeira Verde de Galicia. Esta distinción premia a los municipios de la comunidad autónoma que destacan por sus buenas prácticas ambientales y de protección y conservación del paisaje reconocidas por la Conselleria de Medio Ambiente y Cambio Climático. Recogieron sus banderas ayer la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la concejala de Medio Ambiente, Olga González.

Ribeira obtiene esta distinción de forma ininterrumpida desde 2022. Una de las acciones destacadas es el Plan de Sustentabilidade Turística en Destino (PSTD) ‘Ribeira, destino litoral sostible’ con diversas intervenciones para la conservación y difusión del patrimonio cultural y natural del municipio, promoviendo al mismo tiempo turismo sostenible, eficiente e innovador.

“Son unha serie de accións que evidencian o compromiso do Concello de Ribeira e, polo tanto, deste goberno municipal coa sustentabilidade ambiental, a protección da paisaxe, a mellora da eficiencia enerxética, a conservación do patrimonio natural e cultural e a implantación dun modelo de desenvolvemento territorial sostible, integrador e resiliente, plenamente aliñado cos principios e obxectivos promovidos polo distintivo”, apuntó la regidora ribeirense.

Destacaron también el roteiro turístico ‘Costa de Corrubedo (Monte Tahume-Faro Corrubedo – Parque Natural de Corrubedo); un itinerario de elevado interés paisajístico que recorre una de las contornas naturales; y las acciones para el control y erradicación de la especie exótica invasora Cortaderia. Entre otras, también se incluyeron la recuperación y puesta en valor de la senda de los molinos de agua del río Saíñas, la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en la calle DP-7304, un punto limpio móvil, y la renovación de la casa consistorial.

La concejala de Medio Ambiente de Boiro, Olga González Cedida

Boiro recibe el distintivo por tercer año consecutivo. Entre sus propuestas presentadas destacan una serie de iniciativas llevadas a cabo ligadas a combatir los efectos del cambio climático como la realización de auditorías del sistema y de la red de abastecimiento, para planificar obras de mejora en distintos puntos. También una reducción de gases que producen efecto invernadero mediante la adquisición de un camión 100% eléctrico para la recogida de biorresiduos.

Otras iniciativas presentadas son la Feira Agroforestal, la campaña de compostaje, mejora de un camino rural en Moimenta, también del Centro Arqueolóxico do Barbanza y la rehabilitación de la Capela do Pazo de Goiáns.