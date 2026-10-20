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O Barbanza

La Mancomunidad Barbanza Arousa promociona en Santiago la ruta de ‘Camino A Orixe’

Redacción Arousa
20/10/2026 20:26
Puesto de información en Praza do Obradoiro sobre 'Camino A Orixe'
Puesto de información en Praza do Obradoiro sobre 'Camino A Orixe'
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La Mancomunidad Barbanza Arousa está desarrollando desde hoy martes y hasta el jueves una acción promocional del ‘Camino de Santiago A Orixe’ en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, con el objetivo de dar a conocer esta ruta jacobea entre los peregrinos que llegan a la capital gallega.

Durante estas tres jornadas, se proporciona información directa a los peregrinos para acercarles las particularidades del ‘Camino A Orixe’, una propuesta que permite descubrir la riqueza paisajística, cultural y marinera de Barbanza Arousa, así como la identidad y las tradiciones de los municipios que integran la Mancomunidad: Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira. 

Se ofrecerán indicaciones sobre esta ruta que recorre 138 kilómetros desde el punto de origen de la tradición xacobea por donde entraron los restos del Apóstol Santiago para su traslado a Santiago de Compostela.

Además, también se hará la entrega de material de merchandising, como chubasqueros y pulseras, para visibilizar la iniciativa. Con esta actuación, la Mancomunidad busca posicionar Barbanza Arousa como un territorio de interés para quien quiera seguir descubriendo Galicia. 

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