El POS+2026 para O Barbanza supera ya los 9,4 millones de euros 

Pleno extraordinario de la institución provincial Cedida

El Pleno extraordinario de la institución provincial acuerda un aumento en el Plan Único (POS+) de 25 millones de euros, de los cuales, 9.427.998,05 irán destinados para los cuatro ayuntamientos de O Barbanza. Esto supone una subida de 1.339.368,56 euros que se suman a los concedidos previamente en dicho plan provincial, originalmente 8.088.629 euros.

Para O Barbanza, Ribeira recibe la mayor cuantía, 480.085,97, llegando así a un total de 3.373.983,44 euros en el POS+ 2026. Le sigue Boiro con 398.589,85, 2.756.268,37 euros en total. Rianxo se adjudica 257.676,43, 1.797.645,95 euros si los sumamos con los ya concedidos; y por último A Pobra do Caramiñal, con 203.016,31, 1.500.100,29 en total.

El aumento de fondos supone un incremento del 14,2%, un refuerzo de la cooperación económica provincial con los municipios y en el que se amplían los recursos de los que disponen para desarrollar cada uno sus políticas locales.

Los fondos, aprobados por unanimidad, suman un total de 25 millones de euros, un incremento del 29% que se distribuyeron con criterios objetivos entre los 93 municipios de la provincia, con el objetivo de financiar obras y gasto corriente destinado al funcionamiento del servicio municipal. El POS+ 2026 supera, entonces, en 40 millones los 138 millones que alcanzó el Plan en 2025.