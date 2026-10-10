La excelencia en estadística y química se cultiva en O Barbanza

Acto en el Colexio Fonseca por el Día da Ciencia en Galicia Cedida

Dedicarse a la ciencia, y más en entornos académicos, no es sencillo ni un trabajo en solitario, es por eso que cuando se eleva la figura de dos investigadores barbanzanos es salientable, toda una hazaña. La Real Academia de Ciencias Galega entregó esta semana dos Medallas de Investigación a la ribeirense Rosa Crujeiras y al pobrense Francisco Rivadulla, dos profesionales gallegos que ocupan cargos en la Universidad de Santiago de Compostela, Crujeiras como rectora de la entidad universitaria, y Rivadulla comoinvestigador del CiQUS.

Crujeiras es catedrática de Estatística e Investigación Operativa, pero también es rectora, reconocida por varias investigaciones en el campo de las Matemáticas, Física y Ciencias, ha editado revistas científicas, etc. Uno pensaría, ¿cómo tiene tiempo para todo? Crujeiras explica que el trabajo de científica es plenamente en equipo, una red de apoyo en la que todos trabajan en conjunto. “Para min foi un orgullo recibir este premio, non só porque moi prestixioso, se non porque foi entregado polos meus compañeiros de eido coas que traballo”.

Su valor como científica es equiparable a su lucha feminista, es la primera rectora en los 531 años de historia de esta institución. “Nas Universidades, a maior parte somos mulleres, mais nos postos de decisión non. Antes das modificación lexislativas, só o 35% da cátedra eramos mulleres. Non nos podemos despistar, temos que estar nestes postos e necesitamos ter unha universidade feminista”.

Pero los logros no lo son todo, el mundo académico, como explican ambos profesionales, está plagado de caminos sin salida y de investigaciones que no llegan a nada, algo que le da forma cada una de sus carreras. Para Crujeiras, lo tiene muy claro, recuerda la primera parte de su tesis. Recuerda que a pesar de su éxito, fue muy estresante, y al final quedó un punto sin resolver que aun le ronda hoy: un resultado sobre procesos empíricos espaciales.

Para Francisco Rivadulla es una línea de investigación que no pudo continuar de estudio de propiedades termoeléctricas. Su medalla fue otrorgada por sus contribuciones a la Química y Xeoloxía, por su trabajo en el diseño de nuevos materiales para la conversión de energía.

Pero un punto que él destaca, es su labor como docente. “O impacto social máis grande que podemos facer nós é nos estudantes, axudar ás novas xeracións a formarse e ter interese incluso nos temas menos atractivos”, explica Rivadulla. Este aspecto de su pasión le parece tan importante como la investigación, y cree que recibir premios y ser destacado, es también un estímulo para sus estudiantes, para que vean que sus profesores son investigadores y se mueven, dan charlas, publican, para que se inspiren.