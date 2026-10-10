El PSOE ficha para sus filas a los alcaldes de Rianxo y A Pobra

El PSOE busca aglutinar las sensibilidades progresistas en los dos concellos barbanzanos

El alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, y el de A Pobra, José Carlos Vidal, encabezarán las listas del PSOE en sus respectivas localidades en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Los socialistas han ejecutado un golpe maestro para que los, hasta ahora, líderes de Rianxo en Común y Nós Pobra entren a formar parte de su proyecto.

Así pues, el acuerdo adoptado reúne en un único proyecto político a los grupos con el objetivo de construir una alternativa progresista más amplia y sólida, según han señalado fuentes de la Ejecutiva Provincial del PSdG.

Los hasta ahora líderes del Partido Socialista en las localidades barbanzanas - Óscar Rial y Patricia Lojo- seguirán formando parte de las filas de la formación.

(Habrá ampliación)