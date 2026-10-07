La Autovía do Barbanza en obras: descontento general por la mala señalización

Tramo de la Autovia do Barbanza EC

Las obras de refuerzo del firme en la autovía do Barbanza AG-11 estarán finalizadas al principio de la segunda quincena de este mes, si las condiciones meteorológicas lo permiten. Así lo confirma la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la que depende la acción. Y con el largo período de cortes e interrupciones en el flujo de tráfico ya en su traca final, los conductores que recorren esta vía coinciden en una afirmación: “esto ha sido un completo caos”.

Existe un consenso de que no estuvieron bien organizadas ni las señalizaciones ni los avisos de los tramos cortados. Una usuario que se dirigía a su trabajo la mañana de este pasado miércoles explica como los cortes de tráfico le han afectado, ya que “están asfaltando, y te mandan primero en dirección Padrón y a medio camino tienes que dar vuelta, casi hasta Boiro no hay salida en la derecha. Menudo cristo tienen montado, tardé más de media hora de lo que tenía prevista”. Los conductores se quejan de la falta generalizada de señalización de las salidas bloqueadas, que según informan muchos, se colocaban al comienzo y final de la autovía. Algunos expresan que si no conoces bien la zona, es sencillo que uno se pierda, ya que como informan, los asistentes de conducción no indicaban en muchas ocasiones los cortes y redirigían constantemente hacia la AG-11.

Esta es un situación que no es exclusiva al último tramo de las obras, otra usuaria comenta que durante el verano, exactamente el mes de agosto, también se encontró largos tramos en los que las salidas eran inaccesibles por circular en dirección contraria. “Acabei saíndo en A Pobra e tiven que voltar a Boiro por outras vías”. Los tramos en los que se disponía un carril en cada dirección de forma provisional, divididos por conos, también han generado mucho malestar general. Muchos los encontraban descolocados, muchas veces tirados en medio de la carretera.

Desde la Policía Local de A Pobra do Caramiñal explican que reciben llamadas constantes de usuarios que les piden que arreglen tramos con conos descolocados que impiden pasar por la zona, y también otros que les llaman preguntando por los cortes previstos: unas respuestas de las que carecen. Ese es un sentimiento también que une a todas las dependencias de los municipios de O Barbanza, la falta de información que transmitirles a la ciudadanía. Según las comisarías de A Pobra, Ribeira, Rianxo y Boiro expresan que no sabían que salidas iban a estar habilitadas y cuales no, ni cuánto iban a durar los bloqueos por tramos, algo que hizo que atender a la ciudadanía fuera misión imposible.

El último comunicado de los cortes lo hizo el alcalde de Rianxo, Julián Bustela, quien de la mano de la Policía Local han avisado de que las salidas de Rianxo está cerrada a incorporación y salida sentido Ribeira, y que se prevé que se vuelvan a abrir este viernes. La de Isorma también se encuentra inaccesible a incorporación sentido Ribeira. Esto se hace como un servicio hacia la ciudadanía para evitar los posibles problemas derivados de estas obras, ya que en el último fin de semana, hubo dos accidentes en la autovía. Aunque la Policía Local de Rianxo apunta a que estos sucesos se produjeron por mala praxis de los conductores, existen datos que permiten atribuirlos directamente a las obras, ya que la configuración provisional de la vía obligó a los usuarios a adaptar su conducción a un escenario diferente al habitual.

Las obras de la AG-11 son una de la Xunta, de refuerzo de firme en la autovía, intervinieron en los más de 40 kilómetros de la AG-11, y en los trabajos se incluyen actuaciones de renovación del firme existente en tronco y enlaces, con actuaciones puntales de reparación y renovación de capa de rodaje. Las obras cuentan con un presupuesto de más de 10,5 millones de euros, en lo que también se incluyó la revisión del estado de la señalización horizontal y sustitución de la misma en caso de ser necesario, la instalación de los elementos necesarios de balizamiento en todo el tramo, así como la renovación de juntas de dilatación de las estructuras del tronco presentes en el tramo.

Y todas estas actuaciones son reformas que la ciudadanía reclama como necesarias, ya que como muchos apuntan en redes sociales y los que expresan sus experiencias con los cortes, “la autovía estaba muy mal”. La AG-11 es empleada de forma regular por muchos conductores para moverse por la comarca, y con las obras a casi terminar, los usuarios expresan descontento por su gestión.