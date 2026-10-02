El Laboratorio Ecosocial do Barbanza es finalista en Europa Se Siente 2026

El trabajo del Laboratorio Ecosocial do Barbanza abarca 2.500 hectáreas. Cedida / Adrián Capelo

Un plan de ordenación conjunta para ocho comunidades, abarcando casi 2.500 hectáreas; trabajos de limpieza de biomasa en más de 200 hectáreas. El Laboratorio Ecosocial do Barbanza de la Fundación RIA se posiciona como finalista en el concurso Europa Se Siente 2026, Impulsado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, un certamen en el que se reconocen proyectos que contribuyen al desarrollo económico, social y territorial de España. La iniciativa Se posicionó entre los tres proyectos seleccionados bajo la categoría Europa Se Siente Verde.

Adrián Castelo Cruz, coordinador del proyecto desde sus comienzos en 2020, explica que es todo un honor llegar a ser finalistas, ya que ha sido un proyecto de mucho tiempo y en el que participan muchos grupos. Todo comenzó a partir de una colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela con el grupo Histagra, Historia Agraia e Política do Mundo Rural del siglo XIX XX, un grupo de investigación capitaneado por el catedrático Lourenzo Fernández Prieto de la USC. Con la colaboración del banco Santander, comenzaron a estudiar cómo las comunidades que gestionaban históricamente el territorio y cómo aprovechar algunos de esos conocimientos hoy en día.

En 2020 arrancan con el proceso de hablar con comunidades ya existentes en la zona de O Barbanza. En 2021, el Proxecto Semente (nombre que tenía en la época), comenzó a trabajar con la Plataforma Pola Defensa do Monte. La asociación contaba con un plan de montes a futuro consensuado entre sus partes “muy ambicioso” para las diez mil hectáreas que organizaban, una iniciativa que nació de los fuertes incendios forestales que asolaron la zona en 2019. La colaboración entre los dos proyectos acercó por un lado al que sería el Laboratorio a trabajar mano con mano con las comunidades y a la Plataforma a ponerle números a eses planes y encontrar una jerarquía de prioridades.

Trabajan en conjunto ocho comunidades para la gestión comunitaria del monte, la restauración ambiental y el fortalecimiento de las economías locales. Cedida / Adrián Capelo

Financiaron este plan, que englobaba acciones de diversificación de especies forestales, o de consolidación de cortafuegos entorno a caminos, entre otras, que se pudieron llevar a cabo gracias a una convocatoria de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la que consiguieron una financiación de dos millones de euros para el proyecto.

A partir de entonces, se montó un consorcio más amplio con Histagra de la USC, con Uxafores del Campus de Lugo, Fundación Montescola de Lousame, Universidad Pablo de Olavide Sevilla, el Concello de Rianxo, la Plataforma pola Defensa do Monte.

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza ha desempeñado en todo este tiempo trabajos de investigación conjunta, de limpieza, consolidación de márgenes forestales, de eliminación de especies invasores, comunitario con Montescola, a partir del que se incluyó la participación vecinal con la extracción de invasoras y eucaliptos, acciones en escuelas e incluso formativas. Por el camino, con todas las dificultades que surgieron, consiguieron multiplicar los indicadores de la mayoría de acciones que se planteaban.

Algunas de las acciones que realizaron son: más de 3.000 castaños plantados en la Comunidad de Montes de Leiro, un trabajo mancomunado de 150 cabras con la contratación de tres ganaderos, se puso en marcha un tractor que llevaba mucho tiempo parado, con la consecuente contratación de un tractorista, y se crearon muchos lotes de contratos forestales por más de 400.000 euros.