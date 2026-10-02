Aguiño vuelve a tener médico, aliviando así las listas de espera

La Asociación Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza organiza un mes más una concentración en Aguiño. Cedida

Las reiteradas concentraciones de los vecinos de Aguiño dan su fruto. La localidad ribeirense recupera su médica de cabecera tras un año de baja, lo que, como prevén, resultará en una descongestión de las listas de esperas en el centro médico de la localidad. Avisaban de esta reincorporación el grupo local del BNG, que celebraban que “hoxe remata unha etapa de mobilización porque a médica reincorpórase. É unha boa noticia e queremos celebrala coa veciñanza pero o compromiso coa sanidade pública non remata aquí e traballaremos por exemplo para tratar de reducir as listaxes de agarda disparadas que hai na atención hospitalaria ou ata que se incorporen os tres profesionais que faltan en Ribeira”, expresaba portavoz y exalcalde del grupo, Luis Pérez Barral, ya que hoy se unía un día más a manifestarse por esta situación delante del centro médico de Aguiño.

Las movilizaciones por la situación de la localidad ribeirense ya llegaran hasta Santiago de Compostela antes de este cambio, cuando los vecinos y vecinas se desplazaran hasta la Consellería de Sanidade, entregando más de 2.500 firmas porque, para conseguir cita en ocasiones la espera podía ascender hasta incluso tres semanas. El BNG quiere poner en valor la constancia de la vecindad y de la Plataforma Defensa Sanidade Pública Barbanza, dando una “auténtica lección de compromiso”.

Sin embargo, resaltan que “non queremos que a veciñanza de Aguiño teña que volver pasar por un ano de mobilizacións para conseguir algo tan básico como ter a súa médica. A sanidade pública non pode funcionar á espera de que as baixas rematen: as baixas teñen que cubrirse”, expuso Pérez Barral, quien desde hace meses, llevaba al Concello las quejas de los vecinos y vecinos, como cuando hubo jornadas en las que el “centro contaba só cunha única média durante apenas tres horas”.

El Bloque de Rianxo se une a las quejas por las largas listas de espera en su centro EL BNG de Rianxo, de la mano de se concelleiro Fran Rei, denuncian las deficiencias que sufre el Centro de Saúde del municipio, con listas de espera largas y problemas que afectan directamente a la calidad de ala atención que reciben los vecinos. “En Rianxo estamos esperando unha media de 15 días para ser atendidos polo teu médico ou médica, e efectivamente non nos imos acostumar, só pedimos que se cubran as baixas do persoal”, apunta Rei. También quisieron poner especial atención en las situación de las trabajadoras de limpieza de los centros de salud de tanto del municipio, como de Boiro y Ribeira, “un servizo xa externalizado polo Sergas, que están a sufrir atrasos no cobro das nóminas e o impago das pagas extras”, explicaban. Expresan que seguirán presentando iniciativas para reclamar soluciones.

La Plataforma Defensa Sanidade Pública Barbanza ha organizado de forma mensual concentraciones en la mayoría de municipios de la comarca de O Barbanza: en Aguiño, Ribeira, A Pobra do Caramiñal y Rianxo. Desde la plataforma, explican que a pesar de su continuidad, las citas de ayer en Aguiño aun juntan decenas de vecinos afectados, y en A Pobra superan los cincuenta participantes. Avisan que continuarán organizando estas concentraciones mientras no se mejoren las situación general de los centros médicos de la zona.