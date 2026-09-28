La Xunta mejorará la conexión de O Barbanza con Santiago en 62 paradas de autobús

Imagen de un autobús en una zona de O Barbanza

El Consello da Xunta acaba de informar de la licitación por más de un millón de euros del contrato de las obras para mejorar la accesibilidad y conectividad de 62 paradas de autobús situadas en carreteras autonómicas en la comarca de O Barbanza y que son rutas de acceso por el suroeste a la ciudad de Santiago de Compostela.

Las intervenciones se realizarán en los ayuntamientos de Ribeira, Boiro, Rianxo y A Pobra, además de Carnota, Dodro, Muros, Noia, Outes, O Porto do Son, situadas en las carreteras AC-305, AC-550 y AC-543, todas ellas en la provincia de A Coruña.

Las obras, con un plazo previsto de ejecución de 18 meses, tienen como fin último fomentar el uso del transporte público, disminuyendo los movimientos de corto y medio recorrido en transporte privado, con origen o destino en las ciudades de mayor población.

La licitación se publicó este lunes en la plataforma de contratos públicos de Galicia y las actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos Feder 2021-2027. Se enmarcan en el plan de mejora de la seguridad y accesibilidad de las paradas de autobús de la Xunta, dotado con 35,5 millones para ejecutar mejoras en un total de 1.100.

Todos estos trabajos tienen como único objetivo fomentar el uso del transporte público y disminuir considerablemente el movimiento de corto y mediano recorrido en transporte privado. En el marco de estos proyectos, la Xunta incluye los aparcamientos disuasorios, las sendas en los entornos de las grandes ciudades, la mejora de la seguridad y accesibilidad en las paradas de autobús en las vías de su titularidad y las inversiones en las intermodales.