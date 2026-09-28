Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

La Xunta mejorará la conexión de O Barbanza con Santiago en 62 paradas de autobús

A los trabajos de mejora se destinará más de un millón de euros y el plazo de ejecución está fijado en 18 meses

Paula Gil Bugallo
28/09/2026 21:07
Imagen de un autobús en una zona de O Barbanza
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Consello da Xunta acaba de informar de la licitación por más de un millón de euros del contrato de las obras para mejorar la accesibilidad y conectividad de 62 paradas de autobús situadas en carreteras autonómicas en la comarca de O Barbanza y que son rutas de acceso por el suroeste a la ciudad de Santiago de Compostela.

Las intervenciones se realizarán en los ayuntamientos de Ribeira, Boiro, Rianxo y A Pobra, además de Carnota, Dodro, Muros, Noia, Outes, O Porto do Son, situadas en las carreteras AC-305, AC-550 y AC-543, todas ellas en la provincia de A Coruña.

Las obras, con un plazo previsto de ejecución de 18 meses, tienen como fin último fomentar el uso del transporte público, disminuyendo los movimientos de corto y medio recorrido en transporte privado, con origen o destino en las ciudades de mayor población.

La licitación se publicó este lunes en la plataforma de contratos públicos de Galicia y las actuaciones están cofinanciadas con fondos europeos Feder 2021-2027. Se enmarcan en el plan de mejora de la seguridad y accesibilidad de las paradas de autobús de la Xunta, dotado con 35,5 millones para ejecutar mejoras en un total de 1.100.

Todos estos trabajos tienen como único objetivo fomentar el uso del transporte público y disminuir considerablemente el movimiento de corto y mediano recorrido en transporte privado. En el marco de estos proyectos, la Xunta incluye los aparcamientos disuasorios, las sendas en los entornos de las grandes ciudades, la mejora de la seguridad y accesibilidad en las paradas de autobús en las vías de su titularidad y las inversiones en las intermodales.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620