El voluntariado de Afundación retira más de 250 kilos de basura marina y flora de la Illa de Sálvora

Los voluntarios de Afundación de esta edición. Cedida

Más de 70 personas voluntarias convocadas por Afundación participaron hoy en otra jornada para ayudar al medio ambiente en la Illa de Sálvora, dentro del Parque Nacional Marítimo-Terrestre y de las Illas Atlánticas de Galicia. En total, el operativo permitió retirar 216 kilos de residuos marítimos y 42 de flora exótica invasora, contribuyendo asó a la mejora del estado de conservación de este espacio natural protegido.

El número de ejemplares de flora invasora localizados por los participantes fue significativamente inferior al de actuaciones anteriores- Se pasó de 500 kilos retirados en 2024 y 366 en 2025, a 42 en este año. Según Afundación esto revela un impacto positivo de este tipo de programas de voluntariado medioambiental en la conservación y mejora de la contorna. Durante la jornada de esta edición, los participantes se dividieron en varios grupo para desarrollar dos actuaciones completamente a la conservación de los ecosistemas de la Illa: la retirada de basura marina en la arena y la eliminación de especies de flora exótica invasora en distintos puntos de la isla.

Afundación advierte que el número de flora invasora ha reducido considerablemente este año. Cedida

Los esfuerzos se centraron en la playa de Almacén y en zonas de rocas en las que los voluntarios localizaron y retiraron: útiles de pesca, como redes cabos, bolos, y residuos de plástico. También encontraron pallets. Los que se centraron en la flora extrajeron 15,7 kilos de Helichrysum foetidum, vulgarmente conocida como árnica falsa o flor de San Xoán, y 26,3 kilos de la bulbosa Amaryllis belladona. Explican que ambas plantas tienen una gran capacidad colonizadora, desplazando la vegetación autóctona y alterando la composición de los hábitats al modificar el equilibrio natural de los ecosistemas.

La eliminación de especies exóticas invasoras constituye una de las principales líneas de actuación del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. La intervención realizada en Sálvora está alineada con los objetivos del proyecto europeo Life Insular, que busca mejorar el estado de conservación de los hábitats de las illas atlánticas integradas en la Red Natura 2000.