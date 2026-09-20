María Xesús Blanco | “Se non hai cultura, amor polo noso, pola lingua... non hai nada”
A Asociación Barbantia, con sede no Centro Social de Boiro, foi fundada en 2004 por un grupo de persoas adicadas a distintos eidos da creación
María Xesús Blanco leva en Barbantia dende 2005, un ano despois de que se fundase, pero é presidenta dende 2023. Hoxe fálanos da grande actividade cultural que ferve nesta comarca.
Cunha presidenta muller e unha directiva practicamente feminina, diría que é diferente esta Barbantia da anterior?
Si que hai cousas diferentes, porque somos mulleres e aportamos outra visión, máis innovadora e positiva, pero a base segue sendo a mesma e mantemos as actividades de sempre.
Cales son esas actividades?
O noso acto principal son presentacións de libros, que se fan o último venres de cada mes. Despois, hai actos que temos dende o inicio, como a colaboración nos actos Castelao co concello de Rianxo, a celebración do día de Rosalía ou a Romaría das Letras Galegas, que se fai no Pazo de Goiáns en Boiro. Ademais, este outono, o concello da Pobra convoca a novena edición do Premio Carlos Mosteiro de literatura infantil, en colaboración connosco. Aproveito para dicir que os autores que escriban para xente nova estean atentos para enviar as súas obras. Finalmente, en decembro celebramos os premios Barbantia da Cultura. Tamén temos Barbantia Arte, que non se fai todos os anos, en colaboración co concello de Ribeira e o Museo do Gravado de Artes, que pon en contacto a artistas de todo o Barbanza.
Ese é un dos principais obxectivos, poñer artistas en contacto.
Si. Poñer en contacto creadores, investigadores... uns cunha traxectoria e outros que están empezando. Outra actividade importante para Barbantia son as publicacións. Hai unha mensual, o suplemento cultural La Voz de Barbantia, e logo o Anuario de Estudos do Barbantia.
Que se pode ver nese anuario?
Preséntase na gala de premios Barbantia e contén unha morea de achegas de investigadores, persoas relacionadas co ensino... Neste que traio, que é o número 21, hai aportacións de Aurora Marco, Milagros Torrado, Xerardo Agrafoxo, Pedro García Vidal... Hai un apartado de tradución de obra literaria estranxeira, outro de teatro... É un traballo moi fermoso. Despois, hai outras publicacións como Voces na Materia, na que chegan a participar 30 artistas: poetas, escritores... Algúns coñecidos e outros non.
O Barbanza é, logo, unha comarca con moita creación cultural.
Si, por suposto. Colaboramos con todo tipo de editoriais, temos unha morea de actos ó ano e queremos dar a coñecer o que se fai na nosa lingua, a nosa cultura, arte, música... E estamos abertos a novas ideas.
Que tal é a recepción do público deste tipo de actos?
Moi boa. Hai actos con máis xente e con menos, pero non por iso son menos interesantes. Lembro algúns actos nos que non collía xente na sala, como cando se presentou o libro de Antón Rodríguez Gallardo, “Mans que teceron o futuro” ou “Nakba” de Patricia Torrado Queiruga en Porto do Son.
En Barbantia teñen socios?
Si, temos preto de 350 socios e convidamos a que medre a familia. Os socios, por exemplo, levan o anuario gratis. Temos que agradecer a todos os concellos do Barbanza que colaboran connosco, á Xunta, á Deputación da Coruña, que son os que nos axudan a financiar isto.
Na gala dos Premios Barbantia, como deciden a quen premian?
Decídeno os socios. Eles votan ou incluso poden facer propostas para o ano seguinte. Os premios son sereos, obras da escultora noiesa Soledad Penalta e prémianse tres categorías. Este ano a gala será na Pobra do Caramiñal.
Que función cre que cumpre a cultura na nosa sociedade?
É unha pregunta moi abstracta, pero é algo moi importante. Para min é fundamental e a base de todo, aínda que parece que os recursos para a cultura sempre van ó final. Se non hai cultura, amor polo noso, pola lingua, pola literatura, pola arte, pola investigación... non hai nada. O coñecemento é o máis importante que hai. Como lectora que son, ler é tamén reflexión, afondamento, axúdache a comprender as cousas que pasan ó teu arredor ou facer que cambien.
Que pegada lle gustaría deixar?
A pegada é a de todos. Eu estou representando á asociación, pero somos 14 membros na directiva e os socios tamén colaboran. Ensalzo ese traballo colaborativo, que é o que debe ser unha asociación.