Cuatro ataúdes mantienen viva la procesión de las Mortallas

Miles de fieles y curiosos llenaron hoy la localidad pobrense en una de sus citas más famosas | Aitana Vidal

A Pobra do Caramiñal celebró hoy el día grande de las fiestas del Nazareno, con la salida de la tradicional y siempre multitudinaria procesión de las Mortallas. En esta ocasión, se ofrecieron un total de cuatro ataúdes en la única procesión votiva de este estilo que sobrevive activa en Galicia. Miles de ofrecidos completaron la comitiva religiosa, uniéndose a las más de 15.000 personas que, se estima, pudieron concentrarse en esta pequeña localidad de O Barbanza para acompañar o bien curiosear esta vistosa procesión.

En ella, los más creyentes que enfrentan o han enfrentado la muerte debido a una enfermedad portan ataúdes como forma de ofrecimiento a la imagen del Nazareno. Otras muchas personas participan en la procesión luciendo atuendos morados, caminando descalzos, portando exvotos de cera, velas, cordones o algunos otros objetos con los que intentar obtener la intercesión del santo.

Declarada de Interés Turístico de Galicia, la procesión salió alrededor de las 10:30 de la mañana, acompañada agrupaciones musicales como la Banda de Música Municipal de Valga, la Banda de Gaitas Agarimo de Catabois y los grupos de gaitas O Son do Pote y Xiada.

También volvieron a participar autoridades y no faltó la tradicional tirada de fuegos de artificio, para culminar en la celebración de la misa solemne ya hacia la una de la tarde.

Posteriormente hubo conciertos, más pasacalles y, por la tarde, misas horarias.

La jornada se completó con nuevos conciertos de las agrupaciones musicales y el cierre con la verbena prevista con la orquesta Olympus y discoteca móvil.

Lunes, último día

Las fiestas del Nazareno continuarán todavía este lunes. Desde primera hora habrá pasacalles con la Banda de Música Municipal de Redondela, la Banda de Gaitas Os Chaneiros y los grupos de gaitas Xiada y O Son do Pote.

A mediodía se celebrará un concierto de la Banda de Gaitas Os Chaneiros y otro de la Banda de Música Municipal de Redondela. A las 13.15, Os Chaneiros y O Son do Pote harán pasacalles por el entorno de las calles donde se concentra más hostelería.

Ya de tarde, a las 16:30 horas se prevé una ‘Festa Holi Pobra’ y a las 19 horas la Banda de Música Municipal de Redondela ofrecerá un concierto, seguido a las nueve de la noche de la última verbena, con la orquesta Panorama.

Un cuarto de hora más allá de la medianoche se completará el programa festivo con un espectáculo de drones y fuegos artificiales.

El Nazareno es una de las grandes fiestas de septiembre en la comarca de O Barbanza y supone una auténtico revulsivo para sectores como el hostelero al final de la temporada alta, en varios municipios vecinos.