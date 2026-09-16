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O Barbanza

Arranca el nuevo curso de mantenimiento de jardines y zonas verdes

Dieciséis alumnos de Boiro, Rianxo e A Pobra participarán durante doce meses en este programa

Antía Suárez Suárez
Antía Suárez Suárez
16/09/2026 07:00
Comienzo el curso de mantenimiento de jardines y zonas verdes
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Ayer comenzó el programa de empleo Talento Mozo “Xuventude II” de mantenimiento de jardines y zonas verdes, una cualificación orientada a la adquisición de competencias para instalación, conservación y mantenimiento de los mismos. El curso se impartirá de forma conjunta en los concellos de Boiro, Rianxo y A Pobra.

Durante doce meses, 16 jóvenes de entre 18 y 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, recibirán formación teórica y práctica en los municipios.

En el acto de inauguración, el alcalde, José Ramón Romero, el director de Emprego, Juan José Couce Prego, los concelleiros Roberto Lojo, Ana Vidal (Rianxo) y Amparo Cerecedo (A Pobra) dieron la bienvenida a los alumnos. 

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