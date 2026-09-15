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O Barbanza

Remolcan al puerto de A Pobra a una embarcación que no pudo volver por la niebla 

Los dos tripulantes alertaron al 112 cuando se vieron sin VHF y batería en el móvil

Fátima Pérez
15/09/2026 12:12
Foto de archivo de Salvamento Marítimo
Foto de archivo de Salvamento Marítimo
Cedida
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El equipo de Salvamento Marítimo fue movilizado esta madrugada para remolcar a una embarcación que fondeaba entre A Pobra y Boiro y no podía volver a tierra por la baja visibilidad y la niebla. Fueron los propios tripulantes quienes dieron aviso al 112 cuando vieron que el barco se encontraba sin VHF y que tenían la batería del móvil a punto de agotarse.

Los dos navegantes estaban pescando entre Escarabote (Boiro) y A Mercé (Pobra do Caramiñal) cuando llamaron a emergencias poco después de las 21:30 horas. El Centro de Coordinación de Fisterra movilizó entonces la Salvamar Pollux, quien los remolcó hasta el puerto de A Pobra sobre las 23:30 horas.

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